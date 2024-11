Google đặt cược vào năng lượng hạt nhân. Ảnh AFP

Nhu cầu năng lượng khổng lồ của các gã khổng lồ điện toán đám mây

Với sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu đang đạt mức kỷ lục. Google, Amazon, Microsoft và các công ty công nghệ hàng đầu khác đang sử dụng các trung tâm dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi nguồn cung cấp điện liên tục. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các trung tâm dữ liệu hiện chiếm gần 1% tổng tiêu thụ điện năng toàn cầu và con số này đang không ngừng tăng lên.

Trí tuệ nhân tạo đặc biệt tiêu tốn nhiều điện năng, vì nó đòi hỏi phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ bằng các vi mạch bán dẫn mạnh mẽ. Những thiết bị này, cần thiết để vận hành các mô hình ngôn ngữ và các thuật toán phức tạp khác, tạo ra nhu cầu điện năng lớn, thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp bền vững để tránh khủng hoảng năng lượng.

Trước những thách thức này, Google và các công ty công nghệ khác đã chuyển hướng sử dụng năng lượng tái tạo, bằng cách ký kết các hợp đồng mua điện "xanh". Tuy nhiên, nguồn năng lượng tái tạo vẫn còn nhiều hạn chế, chẳng hạn như tính không ổn định của năng lượng mặt trời và gió, đã thúc đẩy các công ty đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng. Đó là lý do tại sao năng lượng hạt nhân, nổi tiếng với tính ổn định, gần đây đã thu hút sự quan tâm của Google và Microsoft.

Các lò phản ứng mô đun SMR: một đổi mới hạt nhân đầy hứa hẹn

Các lò phản ứng SMR (Small Modular Reactor) là các đơn vị hạt nhân nhỏ, được thiết kế để sản xuất hàng loạt và lắp đặt dễ dàng hơn so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Mô hình FHR (Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor) của Kairos Power đã được Google lựa chọn sử dụng. Được thiết kế để hoạt động với muối nóng chảy ở nhiệt độ cao, một công nghệ vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm tại Mỹ. Mục tiêu là làm cho quá trình sản xuất các lò phản ứng này hiệu quả như các cơ sở hạ tầng công nghiệp tiêu chuẩn khác.

Về lâu dài, các lò phản ứng SMR được dự kiến sẽ có chi phí thấp hơn so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Mặc dù chi phí phát triển các nguyên mẫu vẫn còn cao, nhưng tính mô đun và sản xuất hàng loạt của chúng giúp tối ưu hóa chi phí. Triển vọng này khiến SMR trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các gã khổng lồ công nghệ, những công ty đang tìm kiếm một giải pháp kinh tế và bền vững cho nhu cầu năng lượng của mình.

Theo thỏa thuận giữa Google và Kairos Power, các lò phản ứng SMR đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030, và sẽ tăng dần công suất cho đến năm 2035. Nếu kế hoạch này được thực hiện, Google có thể giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch trong những thập kỷ tới, đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định và giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Năng lượng hạt nhân phục vụ cho sự bền vững: lợi ích và thách thức

Khác với năng lượng mặt trời và gió, vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thì năng lượng hạt nhân cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục. Nhờ kích thước nhỏ gọn, các lò phản ứng SMR có thể được lắp đặt gần các trung tâm tiêu thụ, giảm thiểu tổn thất năng lượng và hạn chế việc sử dụng mạng lưới truyền tải điện dài.

Mặc dù các lò phản ứng SMR được thiết kế an toàn hơn và cần ít nhân công hơn so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống, nhưng vấn đề an toàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Tại Mỹ, chưa có lò phản ứng SMR nào đi vào hoạt động và các quy định có thể làm chậm quá trình triển khai. Ngoài ra, việc công chúng chấp nhận năng lượng hạt nhân như một giải pháp thân thiện với môi trường vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là do rủi ro tai nạn và vấn đề xử lý chất thải hạt nhân.

Ngoài Google, Microsoft cũng đã thể hiện sự quan tâm đến năng lượng hạt nhân, với một thỏa thuận hợp tác gần đây để khởi động lại một lò phản ứng tại nhà máy điện Three Mile Island. Xu hướng này có thể đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc đua thực sự giữa các gã khổng lồ điện toán đám mây để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định và thân thiện với môi trường. Nhờ nguồn tài chính mạnh mẽ, các công ty này có thể thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ hạt nhân mới với ít tác động đến môi trường, qua đó ảnh hưởng đến toàn bộ ngành năng lượng trên toàn cầu.

Tác giả: H.Phan

Nguồn tin: nangluongquocte.petrotimes.vn