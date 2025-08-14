Tài khoản giao thông - nhiều người chưa biết cách chuyển đổi

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện có quy định như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí được cho phép thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 1 năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025).

Như vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Tuy nhiên, một thực tế là không phải ai cũng biết đến quy định này mặc dù được ban hành từ năm 2024 có cho niên hạn thực hiện chuyển đổi là một năm.

Khi được phóng viên VOV.VN hỏi về việc chuyển đổi tài khoản, anh Nguyễn Quang Hưng ở Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tôi cũng mới nghe đài, báo nói đến quy định này, nhưng vẫn chưa biết phải làm như thế nào. Giờ cũng đang phải loay hoay tìm hiểu xem cách chuyển đổi ra sao. Tôi nghĩ là có nhiều người cũng như tôi, khi thông báo thì mới tìm hiểu chứ có bao giờ để ý".

Nhiều người vẫn chưa biết chuyển đổi sang tài khoản giao thông như thế nào

Cũng giống như anh Nguyễn Quang Hưng, chị Bùi Thị Thái ở Nghĩa Đô, Hà Nội cũng tỏ ra mơ hồ với tài khoản giao thông, chị cho biết: "Tôi không hiểu rõ tài khoản giao thông là gì và cũng không biết đây là quy định bắt buộc, trước có nghe qua một người bạn nói mà chỉ nghĩ là khuyến khích thôi vì mình đã đăng ký tài khoản thu phí tự động như là VETC rồi.

Bây giờ bảo phải chuyển sang tài khoản giao thông thì không biết phải chuyển như thế nào, đơn vị cung cấp cũng không có hướng dẫn. Tôi hơi lo về việc liên kết với tài khoản ngân hàng liệu có rủi ro hay không? Bây giờ việc bị kẻ xấu xâm nhập và “hack” tài khoản ngân hàng xảy ra rất nhiều, hơi bất cập ở việc này".

Tài khoản giao thông là gì?

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, thanh toán điện tử cho giao thông đường bộ là việc thanh toán các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ thông qua tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông là tài khoản mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Điểm tương đồng và khác biệt giữa tài khoản giao thông và ví ePass/VETC

Tài khoản giao thông hay ví VETC, ePass đều có điểm chung là được sử dụng để phục vụ thanh toán các dịch vụ liên quan đến giao thông, như phí cầu đường, phí đỗ xe, giúp quá trình thanh toán nhanh và thuận tiện và nhanh hơn, không sử dụng tiền mặt.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt giữa hai hình thức này, người dùng ô tô cần nắm rõ để từ ngày 1/10 xe có thể qua trạm thu phí. Đó là sự khác biệt về phương tiện thanh toán.

Đối với việc dùng VETC hoặc ePass như trước đây, người dùng phải nạp tiền thông qua ví điện tử (Viettel Money, VETC, MoMo...) hoặc sử dụng tài khoản/thẻ ngân hàng để nạp tiền vào, qua mỗi trạm giao thông thu phí thì sẽ bị trừ tiền tự động.

Chủ xe có thể tự chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC và ePass sẵn có với căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Còn đối với tài khoản giao thông không phải là tài khoản chứa tiền mà chỉ chứa thông tin để nhận diện đối tượng thanh toán và số tiền cần phải thanh toán. Với tài khoản giao thông, không có hình thức nạp tiền trực tiếp vào tài khoản, mà chủ ô tô cần kết nối với thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, đảm bảo đủ số dư tối thiểu để có thể thanh toán phí giao thông.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trừ hai trường hợp trên thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ sử dụng trực tiếp các tài khoản giao thông do mình quản lý để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cung cấp.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vov.vn