Du lịch bùng nổ dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội trở thành tâm điểm

Chỉ còn ít ngày nữa đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường du lịch trong nước đã trở nên sôi động chưa từng có. Ghi nhận tại các công ty lữ hành lớn tại TPHCM như Saigontourist, Du lịch Việt, BenThanh Tourist, Vietluxtour..., không khí chuẩn bị cho mùa tour lễ năm nay diễn ra khẩn trương, với hàng loạt sản phẩm mới nhanh chóng được tung ra, đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ 4 ngày của du khách.

Ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt nhận định, dịp lễ năm nay, du lịch nội địa chiếm ưu thế với hơn 60% tổng lượng đặt chỗ, cao hơn hẳn so với outbound (khoảng 30-40%). Sự gia tăng đột biến tại các tuyến miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa và Mộc Châu, xuất phát từ sức hút của Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô. Nhiều du khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, dẫn đến tình trạng “cháy phòng” tại các khách sạn trung tâm Hà Nội. Các điểm đến lân cận cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, với xu hướng kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh và tham dự hoạt động kỷ niệm lịch sử. Một số tuyến như Phú Quốc ổn định, trong khi Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Bình tăng 5-10%. Sự chuyển dịch từ outbound sang nội địa một phần do giá vé máy bay nội địa tăng 20-45%, khiến tour nội địa trở nên hấp dẫn hơn với chi phí trung bình 3-10 triệu đồng/tour và rất phù hợp thời gian kỳ nghỉ lễ ngắn 3-4 ngày.

Một số đơn vị lữ hàng khẳng định, do chương trình tour dịp 2/9 năm nay có điểm nhấn là lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội khiến kế hoạch ban đầu phải được mở rộng đến 2 lần để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến từ khách hàng. Ngoài lượng khách trong nước, du khách nước ngoài, kỳ nghỉ lễ này thị trường du lịch còn chào đón lượng lớn khách Việt kiều.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay: “Chúng tôi ghi nhận, lượng khách Việt kiều về nước đăng ký đi tour kết hợp xem diễu binh là rất lớn. Tính riêng tour này, có đến 80% là khách Việt kiều từ các nước như Úc, Đức, Mỹ… Lượng Việt kiều thường đi cùng gia đình, người thân, tạo nên làn sóng đăng ký sớm chưa từng có. Chính sự kiện A80 (80 năm Quốc khánh) đã giúp thị trường tour phía Bắc thêm sức “nóng”. Nhận định về thị trường du lịch 2/9 năm nay, ông Phan Đình Huê - chuyên gia du lịch cho rằng, dịp lễ năm nay hội tụ nhiều yếu tố về văn hoá và du lịch, với quy mô tổ chức hiếm có. Nếu doanh nghiệp nhanh chóng thiết kế tour kết hợp diễu binh, triển lãm, tham quan di sản, thưởng thức ẩm thực… thì sẽ tăng sức hút, đặc biệt với Việt kiều và khách quốc tế.

TPHCM rộn ràng không khí lễ hội

Không chỉ miền Bắc, tại TPHCM, hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí cũng bước vào cao điểm sôi động. Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, dịp lễ 2/9 năm nay, khắp địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, phục vụ đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp tối 2/9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu), cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ tại nhiều địa điểm.

Góp phần vào không khí sôi động trong dịp 2/9, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đang trở thành điểm hẹn nổi bật khi mở cửa hoạt động đêm từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. Tại đây, du khách được hòa mình trong không gian giải trí rực rỡ với Fire Dance, DJ Set, LED Dance, cùng nhiều trải nghiệm độc đáo như khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, khu trò chơi thiếu nhi, phố ẩm thực đa dạng… Điểm nhấn lớn nhất chính nghệ thuật là show thực cảnh sân khấu nước “Khí phách Rồng Tiên - Kỷ nguyên vươn mình” với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, diễn ra các tối từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. “Show đặc biệt vào ngày 1/9 và 2/9 hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa giác quan choáng ngợp, kết hợp ánh sáng - âm nhạc - công nghệ hiện đại cùng hàng trăm diễn viên. Chương trình không chỉ tái hiện truyền thuyết Rồng Tiên mà còn gửi gắm khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập” - đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên nói. Mong muốn thu hút lượng lớn khách diu lịch tham quan, trải nghiệm Suối Tiên triển khai ưu đãi 50% vé cổng trong dịp này. Cụ thể, vé cổng vui chơi ngày chỉ còn 80.000đ/người lớn, 40.000đ/trẻ em, áp dụng cho 3.000 du khách đến sớm nhất trong ngày 2/9. Vé cổng vui chơi đêm chỉ còn 80.000đ/người lớn, 40.000đ/trẻ em từ ngày 29/8 đến 31/8. Đây được xem là cú hích lớn để thu hút dòng khách gia đình, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Kỳ vọng nhiều vào lượng khách du lịch đến thành phố gia tăng trong dịp lễ 2/9, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh: “Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian du lịch thành phố được mở rộng rất nhiều, hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách tham quan, trải nghiệm”.

Theo đại diện Sở Du lịch thành phố, TPHCM có rất nhiều điểm đến hấp dẫn, từ các phường trung tâm như: Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn... cho đến các sản phẩm du lịch biển đảo tại Vũng Tàu, Long Sơn, Hồ Tràm, Thạnh An, Côn Đảo… đều góp phần tạo nên một bức tranh du lịch phong phú.

Giá vé máy bay dịp Quốc khánh tăng cao Nhu cầu bay từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đến Hà Nội trong dịp lễ 2/9 tăng đột biến kéo theo mức giá vé máy bay tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến 2/9, nhiều chuyến bay có giá vé khứ hồi dao động từ 4 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đều cung cấp nhiều mức giá khác nhau cho chặng bay này. Cụ thể, chiều đi ngày 30/8, Vietnam Airlines bán vé hạng phổ thông với mức giá thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng một chiều (đã bao gồm thuế và phí). Đến ngày 31/8, giá vé giảm nhẹ, dao động từ 3,4 đến 3,7 triệu đồng. Tương tự, Vietjet Air và Bamboo Airways đều điều chỉnh giá vé cao hơn ngày thường, với mức giá khứ hồi lần lượt khoảng 5,4 triệu đồng và từ 6,8 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, các đường bay khác cũng ghi nhận mức giá tăng giá đáng kể. Vé khứ hồi chặng TPHCM - Đà Nẵng có giá từ 2,6 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế và phí); vé một chiều TPHCM - Phú Quốc dao động từ 900.000 đồng đến 1,9 triệu đồng.

