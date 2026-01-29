Gói thầu ở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An: Vì sao nhà thầu đề nghị đánh giá lại HSDT?

Liên danh trúng thầu đang thực hiện hợp đồng Gói thầu số 10 thuộc Dự toán Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An giai đoạn 4 và 5A. Ảnh: Thế Anh

Bất đồng lý do bị loại

Trong đơn kiến nghị, nhà thầu cho rằng, việc bị loại vì không đáp ứng một số yêu cầu của HSMT theo đánh giá của đơn vị tư vấn đấu thầu là không có cơ sở. HSMT yêu cầu nhân sự chủ chốt - cán bộ phụ trách thanh quyết toán công trình - phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng là không phù hợp với quy định hiện hành, nên không thể coi là căn cứ hợp lệ để đánh giá nhà thầu không đáp ứng và loại nhà thầu. Lý do là, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ bắt buộc đối với cá nhân đảm nhận các chức danh mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 84 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng áp dụng với các cá nhân thực hiện các công việc chuyên môn như: lập tổng mức đầu tư, xác định và thẩm tra dự toán xây dựng…, không có quy định nào xác định chức danh cán bộ phụ trách thanh quyết toán của nhà thầu bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng. Trên thực tế, cán bộ thanh toán của nhà thầu có trách nhiệm tập hợp, hoàn thiện hồ sơ thanh toán - quyết toán theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, không trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn thuộc phạm vi hành nghề định giá xây dựng.

Mặt khác, căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC về nguyên tắc đánh giá HSDT, việc đánh giá HSDT phải căn cứ bản chất và mức độ đáp ứng của nội dung yêu cầu, không được loại nhà thầu vì các nội dung không ảnh hưởng tới khả năng thực hiện gói thầu hoặc không làm thay đổi bản chất HSDT. Nhà thầu đề nghị đánh giá lại HSDT một cách khách quan, công bằng, minh bạch.

Tiêu chí có hạn chế nhà thầu?

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Cao Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết, Ban đã có văn bản phúc đáp kiến nghị của nhà thầu. Theo ông Trung, việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực đẩy nhanh tiến độ Gói thầu. Nhà thầu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật là do hồ sơ năng lực không đủ đáp ứng.

Ông Trung chia sẻ, Nhà thầu trúng thầu hiện đang triển khai thi công nhằm đáp ứng tiến độ chung của Dự án.

Tại văn bản trả lời kiến nghị, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HDC (tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT) khẳng định, việc HSMT yêu cầu cán bộ phụ trách thanh quyết toán phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng không gây hạn chế theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu. “Tổ chuyên gia yêu cầu như trên nhằm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Gói thầu, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn theo hồ sơ thiết kế được duyệt”, HDC lý giải.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Xây lắp điện - Công ty CP PC1 Hà Nội trúng thầu với giá 60,93 tỷ đồng. 3 nhà thầu bị loại gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng Quốc Anh - Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh công nghiệp FANCO - Công ty CP Xây lắp và Thiết bị điện Nghệ An; Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng - Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4; Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long do không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Không đồng tình với quan điểm này, một đơn vị tư vấn cho rằng, với gói thầu xây lắp, việc HSMT yêu cầu cán bộ phụ trách thanh toán của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng là không cần thiết, gây hạn chế nhà thầu, bởi chứng chỉ này dùng để chủ trì lập dự toán, thẩm tra dự toán, thực hiện công tác quản lý chi phí dự án của chủ đầu tư. Như vậy, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng chỉ áp dụng cho hoạt động tư vấn định giá, không bắt buộc đối với nhân sự thi công cũng như nhân sự làm công tác thanh, quyết toán.

Cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của một tập đoàn năng lượng lớn nêu quan điểm, trách nhiệm quyết toán công trình thuộc về chủ đầu tư. Nhà thầu chỉ có trách nhiệm thực hiện các công việc xây lắp thuộc hợp đồng, trách nhiệm bảo hành. Về nghiệp vụ “thanh quyết toán công trình”, pháp luật không quy định phải có “chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng” nên yêu cầu này là không phù hợp.

Chuyên gia đấu thầu cho biết, theo yêu cầu của pháp luật về xây dựng, thanh quyết toán là trách nhiệm của chủ đầu tư. Tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, nhân sự chủ chốt chỉ có các vị trí là: chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật, an toàn lao động và các vị trí công việc quan trọng khác. Vì vậy, HSMT đưa ra yêu cầu như trên là không phù hợp.

Điều 44 Luật Đấu thầu quy định, trường hợp HSMT có các nội dung vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này (tức là HSMT nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu), thì các nội dung này sẽ bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá HSDT.

