Hơn 20 hoạt động, Festival Du lịch Cửa Lò sẽ là tâm điểm bùng nổ du lịch 4 mùa, thu hút khách đến với Nghệ An

Đây là năm đầu tiên, tỉnh Nghệ An tổ chức Festival du lịch Cửa Lò với quy mô lớn, với chuỗi hoạt động, sự kiện kéo dài quanh năm, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư. Các hoạt động, sự kiện tại Festival du lịch Cửa Lò sẽ là tâm điểm bùng nổ du lịch 4 mùa, thu hút du khách đến với Nghệ An

Đầu tiên là Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra vào đêm 25/4 có chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thuỷ” với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Chương trình gồm 3 chương: Chương 1 “Cửa Lò miền trầm tích”, Chương 2 “Cửa Lò sóng thức miền xanh”, Chương 3 “Cửa Lò chạm sóng tương lai”. Chương trình quy tụ dàn ca sĩ, diễn viên có tên tuổi (NSND Hồng Lựu, NSUT Quế Thương, NSUT Minh Tâm, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Hà Quỳnh Như, Hà MYO…) cùng các vũ đoàn, tốp múa đến từ TP Hồ Chí Minh, Nghệ An. Nhân dịp này, phường Cửa Lò sẽ đón nhận giải thưởng du lịch sạch ASEAN và chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Mai Bảng. Trong chương trình cùng với đại nhạc cảnh tái hiện lễ hội cầu ngư và lễ rước trong lễ hội Đền Mai Bảng sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao chào đón Festival và khai trương mùa du lịch năm 2026 của Nghệ An.

Ngay sau chương trình khai mạc Festival, các hoạt động với chủ đề “Cửa Lò hè rực rỡ” diễn ra trong suốt 3 tháng (4, 5, 6) gồm: Lễ phát động vì vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp; Cuộc thi “Báo chí về du lịch Cửa Lò”; Giải Golf tỉnh Nghệ An năm 2026; Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”; Hội chợ OCOP vùng miền Nghệ An và mở rộng năm 2026; Giải thể thao bãi biển quốc gia và chuỗi sự kiện lễ hội hè, pháo hoa 30/4 tại VinWonders Cửa Hội.

Tiếp đó là các hoạt động “Cửa Lò vào Thu” diễn ra trong các tháng 7,8,9 với các hoạt động ấn tượng: Carnaval biển Cửa Lò 2026; Lễ hội ẩm thực Bắc Trung Bộ; Các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia; lễ hội Trung thu tại VinWonders Cửa Hội; biểu diễn dân ca Ví, Giặm,…

Các hoạt động “Cửa Lò không mùa Đông” diễn ra trong tháng 10, 11, 12 gồm: Ra mắt sản phẩm du lịch “Cửa Lò không mùa đông”; Show trải nghiệm văn hóa Ví, Giặm trên biển; Giải đua mô tô nước quốc tế; Lễ hội Halloween, Giáng sinh tại VinWonders Cửa Hội cùng các hoạt động du lịch mùa đông - trải nghiệm.

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 là mốc quan trọng, lần đầu tiên định hình Cửa Lò là "điểm đến du lịch 4 mùa" với chuỗi hoạt động quy mô, liên tục và đa dạng. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh một đô thị biển hiện đại, mà còn khẳng định mạnh mẽ thương hiệu "Cửa Lò - đô thị Du lịch sạch ASEAN" là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm và khác biệt, tiên phong trong xu hướng du lịch xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Festival du lịch Cửa Lò với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”, không chỉ là sự kiện kích cầu du lịch, mà còn là tuyên ngôn cho một hành trình chuyển mình của đô thị biển.

Năm 2026, Cửa Lò dự kiến đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,832 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 5.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò động lực của du lịch Nghệ An./.

