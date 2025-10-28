Giáo viên cao cấp phải có bằng thạc sĩ: Quy định cần thiết và phù hợp

Cô trò Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

Khẳng định vai trò nhà giáo

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo. Mục đích nhằm làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi vị trí việc làm nhà giáo và bổ nhiệm chức danh nhà giáo tương đương.

Theo dự thảo, nhóm chức danh tương đương nhóm 3 có trình độ thạc sĩ trở lên; nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) bao gồm giáo viên dự bị đại học cao cấp, giáo viên trung cấp chính, giáo viên tiểu học cao cấp, giáo viên THCS cao cấp và giáo viên THPT cao cấp.

Thông tư khi được ban hành sẽ áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; không áp dụng đối với trường hợp nhà giáo được hưởng chính sách thu hút, đãi ngộ theo quy định của Chính phủ hoặc giảng dạy trong cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Dưới góc nhìn từ cơ sở, bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hồng Hà, Hà Nội) cho hay, dự thảo lần này so với các quy định hiện hành về cơ bản có sự tiếp nối và mở rộng nhằm khẳng định vai trò của nhà giáo trong toàn ngành Giáo dục. Để trở thành giáo viên cao cấp - tức giáo viên hạng I thì phải qua dự thi và có bằng thạc sĩ trở lên.

“Dự thảo đề xuất danh mục các nhóm chức danh nhà giáo tương đương, trong đó chức danh giáo viên được phân loại chủ yếu dựa trên trình độ đào tạo và nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức. Việc ban hành Thông tư này được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất, minh bạch trong việc chuyển đổi chức danh khi giáo viên chuyển công tác giữa các cấp từ mầm non đến THPT mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thầy cô”, bà Vân Hồng nhấn mạnh.

Đồng tình với dự thảo lần này, ông Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho (Ninh Bình) cho hay, việc xác định chức danh nhà giáo tương đương được căn cứ vào trình độ chuẩn được đào tạo. Điều này phù hợp với các yêu cầu thực tiễn giảng dạy trên lớp của nhà giáo.

Các chức danh được xác định tương đương khi trình độ chuẩn được đào tạo tương đương hoặc không thấp hơn theo quy định. Các chức danh nhà giáo được xác định tương đương khi cùng nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức và có cùng hệ số lương. Nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức và hệ số lương thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

“Dù vậy, ở trường THPT, giáo viên có bằng đại học, chuẩn bị hết bậc lương nhưng không chuyển được lên hạng thì cũng thiệt thòi. Vì thế chúng tôi cũng mong lãnh đạo cấp trên có những chính sách hoặc hướng dẫn linh hoạt để tạo thuận lợi nhất cho thầy cô giáo”, ông Hà Văn Hải đề nghị.

Cô trò lớp 9, Trường THCS Tây Đằng (xã Quảng Oai, Hà Nội) trong giờ học môn Địa lí. Ảnh: Đình Tuệ

Cần triển khai có lộ trình

Cô Lê Thị Phương Châu - giáo viên Trường Tiểu học An Cựu (An Cựu, Huế) bày tỏ, quy định giáo viên phổ thông hạng cao cấp phải có trình độ thạc sĩ trở lên là chủ trương tốt về mặt nâng chuẩn đội ngũ, nhưng nên áp dụng linh hoạt, tránh cứng nhắc thì mới khả thi ở thực tế cơ sở. Bản thân cô Châu đã có bằng thạc sĩ nhưng vẫn là giáo viên hạng II do chưa đủ số năm công tác.

Học thạc sĩ có thể giúp giáo viên nâng cao trình độ, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện học tiếp, nhất là giáo viên vùng sâu, xa, điều kiện kinh tế và thời gian đều hạn chế. Hơn nữa, bằng cấp chưa chắc phản ánh đúng năng lực, tâm huyết và hiệu quả công tác của một giáo viên.

“Theo tôi, nếu Bộ GD&ĐT muốn triển khai thì nên có lộ trình rõ ràng, chính sách hỗ trợ phù hợp và đánh giá năng lực thực chất chứ không nên đặt nặng mỗi tấm bằng. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chất lượng dạy học, chứ không phải học vị của người giáo viên đó, có như vậy mới tạo ra hiệu quả thực tế và đảm bảo tính công bằng”, cô Châu chia sẻ thêm.

Đánh giá cao về sự cần thiết của việc ban hành thông tư mới, ông Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội) khẳng định, nhóm chức danh giáo viên tiểu học, THCS, THPT cao cấp cần phải có trình độ thạc sĩ trở lên vì sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Thứ nhất sẽ động viên thầy cô yên tâm làm nghề; thứ hai sẽ động viên được giáo viên quyết tâm học tập nâng cao trình độ; thứ ba sẽ thu hút được học sinh giỏi vào học các trường đại học sư phạm. Những trường như chuyên sư phạm thì thường tập trung thầy cô có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đông nhưng nếu là mặt bằng chung ở cả nước thì tỷ lệ này không cao.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương cho nhà giáo, trong đó dự kiến thay thế cách “chia hạng” I, II, III hiện hành của giáo viên mầm non, phổ thông bằng khung chức danh nghề nghiệp mới (giáo viên - giáo viên chính - giáo viên cao cấp). Dự kiến giáo viên mầm non, phổ thông hạng I sẽ được bổ nhiệm chức danh giáo viên cao cấp.

Hiện nay, ngoại trừ gi áo viên THPT h ạng I c ó yêu c ầu tr ình đ ộ thạc s ĩ tr ở l ên, đ ối với gi áo viên ti ểu học, THCS hạng I kh ông có quy đ ịnh tr ình đ ộ thạc s ĩ tr ở l ên. Theo d ự thảo tr ên, th ời gian tới gi áo viên ti ểu học, THCS muốn h ư ởng l ương gi áo viên ph ổ th ông cao c ấp th ì v ề tr ình đ ộ đ ào t ạo ít nh ất phải l à th ạc s ĩ. M ột số gi áo viên đang hư ởng l ương h ạng I ch ưa c ó b ằng thạc s ĩ c ó th ể đư ợc chuyển sang gi áo viên chính.

