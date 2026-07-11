Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại sự kiện. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đúng 7 giờ 30 phút, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dẫn đầu theo nghi thức tiêu binh danh dự tại cửa khẩu Thanh Thủy.

Ngay sau lễ đón, hai Đại tướng và hai Đoàn trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, chứng kiến giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong và bản Sopteng; trao bò giống tặng nhân dân ở khu vực biên giới; dự lễ khởi công công trình Trường mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, Nghệ An do Bộ Quốc phòng xây tặng địa phương và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên.

Cuối buổi sáng, hai đoàn đã tổ chức hội đàm trong tinh thần mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Kết thúc chương trình làm việc, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì chiêu đãi Đoàn đại biểu Lào trước khi tổ chức lễ tiễn đoàn tại cửa khẩu Thanh Thủy.

Giao lưu lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Nguồn tin: nhandan.vn