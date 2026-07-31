Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chính sách và chiến lược Trung ương; Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nguyên Lãnh đạo và Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; đại diện các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc các Bộ, ban, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp; Tổ tư vấn Kinh tế - xã hội tỉnh; Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; các đơn vi tư vấn lập quy hoạch tỉnh; các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học; lãnh đạo các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 130 xã, phường với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, cán bộ công chức, viên chức cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quy hoạch phát triển theo cấu trúc: 1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế phát triển đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; chất lượng sống của Nhân dân đạt mức cao; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị

Quy hoạch xác định 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, quy hoạch thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực".

Theo đó, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển.

Hai cực tăng trưởng gồm cực phía Nam với hạt nhân là Vinh gắn với Cửa Lò, phát triển thành trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ và cực phía Bắc gồm Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, tập trung phát triển công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản và logistics.

Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng, ven biển; vùng trung du; vùng miền núi phía Tây.

Bốn trụ cột phát triển là công nghiệp; thương mại, dịch vụ hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển.

Năm hành lang kinh tế gồm: Hành lang ven biển; hành lang đường Hồ Chí Minh; hành lang Quốc lộ 7A kết nối Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; hành lang Quốc lộ 48A; và hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết hợp Quốc lộ 46, tạo mạng lưới kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Sáu vùng đô thị động lực gồm: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân (Con Cuông), hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh.

Nghệ An luôn xác định công tác quy hoạch là công cụ quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết: Nghệ An là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, không gian phát triển rộng lớn và đa dạng; hội tụ đầy đủ các vùng biển, đồng bằng, đô thị, trung du, miền núi và biên giới. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển tổng hợp các ngành, lĩnh vực; tăng cường liên kết vùng, mở rộng giao thương và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhiều bậc tiền bối cách mạng, danh nhân tiêu biểu; có nhiều di tích, khu du lịch, danh lam thắng cảnh; Nghệ An luôn thân thiện mời gọi, chào đón bạn bè, du khách gần xa.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; nhiều tiềm năng, lợi thế đang được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, Nghệ An luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, là công cụ quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời tạo cơ sở để thu hút đầu tư, quản lý phát triển đồng bộ, thống nhất và bền vững.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 đã tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh của bối cảnh trong nước và quốc tế; sự hoàn thiện của hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị tư vấn, tỉnh Nghệ An đã tập trung xây dựng, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh với tinh thần khoa học, đồng bộ, khả thi và có tầm nhìn dài hạn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên, hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các địa phương, sự đồng hành của các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đơn vị tư vấn trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành trong thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Với chủ đề: “Nghệ An – hiện thực hoá khát vọng phát triển”, Hội nghị hôm nay sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, trọng tâm về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Nghệ An.

Thông qua Hội nghị, tỉnh mong muốn thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để hiện thực hóa Quy hoạch; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện Quy hoạch.

Nghệ An xác định một số định hướng trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Nghệ An xác định một số định hướng trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển logistics, dịch vụ cảng biển nước sâu, tài chính - ngân hàng, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với nông nghiệp, tỉnh ưu tiên các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chế biến sâu. Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, thông minh và bền vững; phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Đông Nam và dải ven biển. Trong lĩnh vực đô thị, ưu tiên các dự án khu đô thị, nhà ở quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại; lấy đô thị Vinh làm hạt nhân trung tâm, tạo sức lan tỏa tới các khu vực lân cận.

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án cụ thể. Vì vậy, điều quan trọng là phải bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để đưa Quy hoạch trở thành động lực phát triển mới của tỉnh.

Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng điều hành; tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án; từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đến quá trình sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Tại Hội nghị này, cũng như trong thời gian tới, tỉnh mong muốn được lắng nghe từ quý vị những góp ý, hiến kế giúp Nghệ An; nhất là các giải pháp phát triển bền vững, liên kết vùng, huy động nguồn lực để hiện thực hóa Quy hoạch; vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh, vừa góp phần thúc đẩy phát triển chung của khu vực Bắc Trung bộ cũng như cả nước.

Cổng Thông tin điện tử Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị.

Tác giả: Thuý - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn