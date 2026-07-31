Đi xe máy sắp rớt pô, cô sinh viên cưới chồng Phó giám đốc lớn hơn 13 tuổi: Sợ nhất nhà rộng và đồ hiệu

Trong clip, Minh Tiệp nhớ lại lần đầu quen vợ bằng một chi tiết: "Khi lấy vợ mình thì cô ấy là một bạn sinh viên, đi một chiếc xe Wave, pô cũng sắp rụng ra rồi. Bạn rất là tiết kiệm".

Sau gần 15 năm kết hôn, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Minh Tiệp và vợ kém 13 tuổi - Thùy Dương vẫn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của cả hai trên TikTok tiếp tục thu hút đông đảo cư dân mạng khi hé lộ những câu chuyện thú vị từ thời mới yêu đến quan điểm sống sau nhiều năm về chung một nhà.

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Clip hơn phút ghi lại chia sẻ của vợ chồng Minh Tiệp về hôn nhân. Nguồn: dienvienminhtiep

Minh Tiệp dí dỏm chia sẻ về việc vợ lúc mới gặp, còn là sinh viên, chạy xe máy cũ.

Theo sao nam, tính cách giản dị và tiết kiệm ấy gần như không thay đổi sau nhiều năm kết hôn. Điều này thể hiện rõ trong những chuyện rất đời thường, từ việc mua sắm đến lựa chọn không gian sống. “Quan điểm mà tụi mình bất đồng nhiều nhất là ở nhà rộng và dùng đồ hiệu. Tất nhiên đồ hiệu thì nó tốt thôi nhưng bạn ấy (vợ-pv) bảo là tốn kém quá, không cần thiết. Và bây giờ mình vẫn thỉnh thoảng đi cùng bạn ấy vào những nơi, mua đồ bình dân mà cảm thấy đẹp và mặc thôi.

Cái thứ hai nữa là bạn ấy sợ không gian rộng. Nên phòng ngủ bạn ấy toàn bày đồ cho kín rồi mới ngủ. Nên bố mẹ ở phòng nhỏ, con ở phòng to. Lúc đầu mình thấy ở nhà rộng cũng có ai hay nhưng kiểu sau này về già thì… ai dọn, tốn tiền điện, và về sau mình thấy là ở nhỏ nó cũng ấm cúng, lấy cái này cái kia cũng dễ”, Minh Tiệp chia sẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Thùy Dương chia sẻ quan điểm sống giản dị. Trước đó, cô từng nhiều lần cho biết bản thân không phải tín đồ hàng hiệu. Phần lớn những món đồ giá trị cô sở hữu đều do chồng tặng và sử dụng trong nhiều năm. Điều cô ưu tiên vẫn là tính ứng dụng và sự phù hợp của trang phục thay vì chạy theo thương hiệu.

Thùy Dương cũng nhắc đến khoảng cách hơn 1 con giáp của cả hai vợ chồng. Song, cô cho rằng điều này chưa bao giờ là vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, bởi: "Có lẽ do tính anh Tiệp trẻ con lắm. Nhiều thứ còn bắt trend hơn cả mình, mình mới là người già hơn ấy. Thỉnh thoảng hai bố mẹ còn đuổi nhau quanh nhà, con thì chỉ biết nhìn rồi chán không muốn nói".

Không chỉ có sự đồng điệu trong tính cách, cả hai còn duy trì một nguyên tắc giúp cuộc sống gia đình luôn nhẹ nhàng sau nhiều năm bên nhau. Đó là cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề, vợ chồng sống tự nhiên, ở bên nhau cảm thấy vui vẻ nhất thì mới bền. Anh chia sẻ: “Chuyện to thì hóa thành bé, chuyện bé thì coi như chưa có gì. Chưa bao giờ vợ chồng mình cãi nhau quá 10 phút."

Minh Tiệp chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng.

Không ít người cho rằng điều giúp cuộc hôn nhân của Minh Tiệp và Thùy Dương bền vững không nằm ở khoảng cách tuổi tác hay điều kiện kinh tế, mà ở việc cả hai có chung quan điểm sống.

"Hóa ra chị tiết kiệm từ hồi còn sinh viên luôn", "Mình từng gặp chị ngoài đời, rất giản dị mà xinh", "Quan trọng vẫn là hợp nhau trong cách sống chứ không phải chênh lệch tuổi tác", "Cười quá, chị sống đơn giản vậy mà lại rất có phúc"... là một số bình luận nổi bật.

Nhiều năm qua, Minh Tiệp và Thùy Dương vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội cũng như đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, đây là một trong số ít lần Phó giám đốc kể chi tiết về thời điểm mới quen vợ, từ hình ảnh cô sinh viên chạy chiếc xe Wave cũ cho đến tính cách tiết kiệm đã theo Thùy Dương suốt nhiều năm.

Cả hai đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Gia đình 3 người. Cô con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, thỉnh thoảng tham dự sự kiện cùng bố mẹ.

Bên cạnh câu chuyện hôn nhân, Thùy Dương cũng nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình trẻ trung và cách trò chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng trong đoạn clip.

Thùy Dương sinh năm 1990, từng lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sở hữu chiều cao 1,72 m, dù đã là mẹ của một con gái, cô vẫn được nhiều người nhận xét giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối.

Cô từng là sinh viên Đại học Dân lập Đông Đô, còn Minh Tiệp chính là mối tình đầu của cô.

Cô vợ kém 13 tuổi của Phó giám đốc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Minh Tiệp sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Anh từng học ngành Tiếng Anh trước khi bén duyên với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam rồi chuyển sang lĩnh vực phim ảnh từ đầu những năm 2000. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cảnh sát hình sự, Lập trình cho trái tim...

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, hiện anh giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, Minh Tiệp vẫn tham gia các dự án phù hợp và tiếp tục gắn bó với nghề.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2011, hiện có một con gái tên Minh Thùy, năm nay 15 tuổi.

Sau khi lập gia đình, Thùy Dương rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc tổ ấm, đồng thời hỗ trợ chồng trong công việc và hoạt động kinh doanh.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữ mới