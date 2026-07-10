Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 bắt đầu các hoạt động tại tỉnh Nghệ An

Lễ đón diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam tới Cửa khẩu Thanh Thủy đón đoàn đại biểu Lào.

Tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460 và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Các thành viên đoàn Việt Nam chào mừng Đại tướng Khamliang Outhakaysone sang tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An.

Hai đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460.

Hai đoàn chụp ảnh chung tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Sau lễ đón, hai đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng tham gia một số hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An, gồm: Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới; dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng xây tặng địa phương; tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thăm hỏi, động viên các em học sinh tham gia lễ đón.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam), tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Cũng như hai kỳ Giao lưu trước vào các năm 2021 và năm 2024, Giao lưu lần này nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: qdnd.vn