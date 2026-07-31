Ông Trần Minh Ngọc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An

Ngày 31/7, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 218 đại biểu chính thức, đại diện cho 420 hội viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi dự đại hội.

Đại hội đại biểu Hội nhà báo Nghệ An, Khoá IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quốc Huy

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An (Hội Nhà báo Nghệ An) đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa IX và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong 5 năm qua, Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người làm báo trên không gian mạng.

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An không có ai vi phạm pháp luật, cũng như quy định về đạo đức nghề nghiệp, Điều lệ Hội.

Hội Nhà báo Nghệ An cũng phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 cuộc hội thảo chuyên ngành về nghiệp vụ báo chí, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyên môn về công tác hội.

Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí được Hội khuyến khích và đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, có hơn 140 tác phẩm được hỗ trợ từ Đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng.

Hội phối hợp tổ chức các giải báo chí cấp tỉnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia với 1.649 tác phẩm dự thi và 509 tác phẩm đoạt giải, gồm Giải báo chí Búa liềm vàng, Giải báo chí Nghệ An, Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quốc Huy

Đại hội đã thảo luận, thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 ủy viên. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa mới tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để thực hiện bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra của Hội gồm 3 ủy viên. Ông Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hồ Thị Ngân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

5 bài toán cần thực hiện trong công tác hội của Hội Nhà báo Nghệ An

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và đội ngũ những người làm báo đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh, báo chí không chỉ dừng lại ở vai trò "người ghi chép lịch sử" mà đã thực sự trở thành "lực lượng kiến tạo sự đồng thuận", phân tích sâu sắc bản chất vấn đề, khơi dậy khát vọng vươn lên và củng cố niềm tin của nhân dân.

"Là những người cầm bút sắc bén, các đồng chí thừa hiểu rằng: Một chủ trương dẫu đúng đắn đến đâu nhưng nếu không được truyền thông phân tích thấu đáo, giải mã thuyết phục và lan tỏa sâu rộng thì khó có thể trở thành động lực của toàn dân.

Các nhà báo là những phóng viên thường trú tại tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội. Ảnh: HQ

Đứng trước một lực lượng hội viên tinh thông nghiệp vụ, tôi không đưa ra những định hướng chung chung về công tác báo chí, mà muốn tập trung vào 5 bài toán về công tác Hội và phát triển đội ngũ hội viên" - ông Nguyễn Đình Hùng nêu rõ.

Một là, xây dựng Hội Nhà báo thực sự vững mạnh toàn diện, đổi mới phương thức quản trị Hội theo nguyên tắc "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo". Cụ thể, "3 Dễ" (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm); "3 Rõ" (Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn); "3 Đo" (Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động).

Mọi phong trào thi đua của Hội phải lấy sản phẩm báo chí chất lượng cao và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, kiên quyết loại bỏ lối làm việc hình thức, "hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng".

Hai là, Nâng cao vai trò của Hội trong giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt đạo đức nghề nghiệp và quy định ứng xử trên không gian mạng.

Ba là, đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ - Định vị bản lĩnh hội viên trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Bốn là, đổi mới công tác khuyến khích sáng tạo, nâng tầm chất lượng các Giải Báo chí và hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao.

Năm là, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động xã hội của Hội.

Nhân dịp Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động báo chí và Hội Nhà báo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và 4 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động ủng hộ xây nhà tưởng niệm 555 anh linh liệt sĩ là nhà báo hy sinh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đang được thờ phụng tại Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Ngôi Chùa Da đang trong quá trình xây dựng và có hạng mục xây nơi thờ tự 555 anh linh liệt sĩ là nhà báo đang thờ phụng tại nơi này. Ảnh: Bảo Ngọc

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn