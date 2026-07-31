Đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trên hành trình hiện thực hóa quy hoạch, kiến tạo các giá trị phát triển bền vững

Quang cảnh hội nghị

Tập đoàn TH đề xuất phát triển hệ sinh thái công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn tại Nghệ An

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và nguồn lực bản địa. Nhắc lại dấu mốc năm 2008 khi Tập đoàn TH khởi xướng dự án nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh thị trường trong nước chủ yếu sử dụng sữa bột nhập khẩu để phối trộn, bà khẳng định khoa học công nghệ là chìa khóa giúp vượt qua những bất lợi về điều kiện tự nhiên của miền Trung.

Theo bà Thái Hương, Nghệ An sở hữu tiềm năng lớn về dược liệu như sâm Puxailaileng, thảo quả... cùng lợi thế đường bờ biển dài. Vì vậy, cần ứng dụng công nghệ sinh học đa ngành để phát triển chuỗi giá trị từ thực phẩm, dược phẩm đến mỹ phẩm, qua đó nâng cao thu nhập và tạo dựng niềm tự hào cho người dân địa phương.

Các đối tác Nhật Bản và Tập đoàn TH đã đề xuất phát triển Tổ hợp khí hóa lỏng (LNG), dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2030. Để giảm thiểu tác động môi trường như phát thải CO₂ và ảnh hưởng của nước thải nhiệt đến hệ sinh thái biển, dự án đề xuất tích hợp công nghệ thu hồi CO₂ siêu tới hạn phục vụ chiết xuất dược liệu công nghệ cao, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn và cộng sinh nhằm tái sử dụng năng lượng, xử lý triệt để chất thải…

Bà Thái Hương cũng cho biết, Tập đoàn TH và đơn vị tư vấn quy hoạch quốc tế BCG đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để rà soát, bổ sung các nội dung quan trọng vào quy hoạch tổng thể. Đề án không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà còn góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm sáng về kinh tế xanh và phát triển bền vững trên bản đồ cả nước…

Đồng hành cùng Nghệ An phát triển các ngành công nghiệp thế hệ mới

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, kể từ khi đầu tư vào Nghệ An năm 2015, VSIP luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả từ lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các Sở, ngành và chính quyền địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép dự án, đồng thời chủ động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Song song với đó, Nghệ An đang ưu tiên đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược như đường cao tốc, cảng hàng không và cảng biển nhằm tăng cường năng lực kết nối logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố vị thế của Nghệ An như một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Đến nay, VSIP đã phát triển ba khu công nghiệp và một khu đô thị - dịch vụ tại Nghệ An. Cùng với các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp, VSIP đã góp phần thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Khu kinh tế Đông Nam. Riêng Khu công nghiệp VSIP Hưng Nguyên đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, thu hút nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đại diện VSIP, trong vòng 05 năm qua, Nghệ An đã trải qua giai đoạn công nghiệp hóa nhanh nhất từ trước đến nay và liên tiếp 03 năm (2022–2024) nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Sự hiện diện của các tập đoàn sản xuất lớn như Luxshare ICT, Everwin, Innovation, Radiant, Goertek, Sunny, Foxconn và Juteng đã góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm điện tử và cơ khí chính xác lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhìn về giai đoạn phát triển tiếp theo, VSIP cho biết đang triển khai mô hình khu công nghiệp thế hệ mới (VSIP 2.0) với định hướng phát triển công nghiệp các-bon thấp, chuyển đổi số, công nghệ cao và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Doanh nghiệp đánh giá nhiều cơ hội đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn, xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và nhiều ngành công nghệ tiên tiến khác. VSIP đã đề xuất đầu tư Khu công nghiệp số 9 theo định hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, với kỳ vọng góp phần giúp Nghệ An sẵn sàng đón làn sóng đầu tư vào các ngành công nghiệp thế hệ mới. VSIP sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược đầu tư tại Việt Nam, đồng hành cùng Nghệ An trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững…

Mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Nghệ An phát triển công nghiệp công nghệ cao

Ông Dispong Pornchanoknart - Giám đốc Quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Dispong Pornchanoknart - Giám đốc Quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh, đồng thời khẳng định niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Nghệ An.

Theo đại diện WHA, điều chỉnh quy hoạch không chỉ định hướng phát triển trong dài hạn mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước về quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, minh bạch và bền vững của Nghệ An. Quy hoạch có tầm nhìn sẽ tạo nền tảng cho những quyết định đầu tư hiệu quả, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của Nghệ An trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và công nghiệp giá trị gia tăng cao.

WHA cũng đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11–12%/năm trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới vượt mốc 12%. Theo doanh nghiệp, đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng phát triển của tỉnh.

Sau gần 10 năm đồng hành, doanh nghiệp khẳng định quyết định đầu tư vào Nghệ An là một trong những lựa chọn đúng đắn của WHA tại Việt Nam. Trong thời gian qua, Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, quỹ đất công nghiệp được mở rộng, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp địa phương gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Hiện nay, khu công nghiệp đầu tiên của WHA tại xã Thần Lĩnh có quy mô khoảng 500 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60%, thu hút nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng điện tử. Các dự án tại đây có tổng vốn đăng ký hơn 1,5 tỷ USD, tạo khoảng 50.000 việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp nối kết quả đạt được, WHA đang triển khai khu công nghiệp thứ hai với quy mô khoảng 250 ha, hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 2.000 ha khu công nghiệp tại Nghệ An trong tương lai. Việc mở rộng đầu tư thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với địa phương, đồng thời phản ánh niềm tin rằng Nghệ An có đủ điều kiện để trở thành một trong những trung tâm thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Đại diện WHA cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các Sở, ngành và địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai các dự án.

Theo WHA, thành công của Nghệ An trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư hay số lượng nhà máy, mà còn ở chất lượng tăng trưởng, hiệu quả phát triển các ngành công nghiệp, cơ hội việc làm tạo ra cho người dân và giá trị bền vững mang lại cho các thế hệ tương lai. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo quy hoạch mới.

Tác giả: Thúy - Oanh (Lược ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn