Giao hữu bóng đá giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 03 tỉnh nước bạn Lào

Các đại biểu tham dự trận giao hữu

Tham dự và cổ vũ trận giao hữu có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Khon Xỉ Nao Vạ Lạt, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Kông Chăn Xay Păn Nha, Giám đốc Công an tỉnh Bo Ly Khăm Xay; Thiếu tướng Phết Xỏn In Xú Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn; Đại tá Xẻng A Lun Năn Thạ Vông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng…

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho 02 đội bóng

Với tinh thần thể thao giao lưu, đoàn kết, 02 đội bóng đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Thông qua trận giao hữu nhằm khích lệ, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 79 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và Công an 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường giao lưu, đoàn kết; qua đó, phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới, đảm bảo ANTT, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân hai nước Việt – Lào.

Các “cầu thủ” tận hưởng niềm vui chiến thắng

Khán giả được “mãn nhãn” những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt

Tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 03 tỉnh nước bạn Lào

