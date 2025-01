Giảm tải chương trình mới hết biến tướng dạy thêm

Bộ GD-ĐT: Chỉ cấm những hiện tượng tiêu cực Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định chỉ cấm những hiện tượng tiêu cực chứ không cấm nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy thêm lẫn người học thêm. Khi tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường; tới việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên. Bên cạnh đó, việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm lợi ích của HS; ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến tình trạng HS dù không có nguyện vọng, không có nhu cầu nhưng vẫn phải đi học thêm ở các lớp do nhà trường, giáo viên tổ chức. Theo Thông tư 29, không tổ chức dạy thêm đối với HS tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Giáo viên đang dạy học tại trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của HS đối với các em mà người đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch. Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể dạy thêm ngoài nhà trường. Khi tổ chức dạy thêm trong trường, chỉ có 3 đối tượng được học là HS có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; các em được trường lựa chọn để bồi dưỡng HS giỏi; HS lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các HS này được học thêm miễn phí, nhà trường có trách nhiệm bồi dưỡng, đưa vào nội dung xây dựng kế hoạch giáo dục của mình. Lớp dạy thêm trong trường có không quá 45 HS. Trong một tuần, mỗi môn học thêm không quá 2 tiết. Các trường không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu thực hiện chương trình chính khóa để hạn chế tiêu cực, bắt ép HS học thêm. Không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Bộ GD-ĐT cho biết quy định này là nhằm bảo đảm tăng cường trách nhiệm của các nhà trường, đồng thời hạn chế hành vi ép buộc HS học thêm vốn gây bức xúc trong dư luận. Trên thực tế, vấn đề khiến dư luận bức xúc lâu nay là việc HS phải đi học thêm lớp do giáo viên dạy bên ngoài, dù không muốn. Y.Anh