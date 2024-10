Bộ GD&ĐT kiểm tra 24 tỉnh, thành về dạy thêm, học thêm

Theo báo Nhân Dân trước đó, Dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm khi được chính thức có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. Tại Dự thảo Thông tư có 4 chương, 16 điều, trong đó đưa ra quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm, tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, mức thu và quản lý tiền học thêm cũng như trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm… Theo Bộ GD&ĐT, hoạt động dạy thêm, học thêm phải bảo đảm các nguyên tắc: Dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm; Nội dung dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; không trái với quy định của pháp luật Việt Nam, không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, địa vị xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống của Việt Nam; Thời lượng, thời gian và địa điểm dạy thêm, học thêm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, bảo đảm sức khoẻ của học sinh, tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm; Không cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm, học thêm; không dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường; không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm, học thêm để kiểm tra, đánh giá học sinh; Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các nhà trường đã tổ chức dạy học 2 (hai) buổi/ngày. Thời hạn Bộ GD&ĐT nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư là ngày 22/10. Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT (địa chỉ email email: [email protected]) là đơn vị tiếp nhận các ý kiến.