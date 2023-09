Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mồng

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Văn bản số 154/TTg-NN ngày 20/01/2006; Bộ NN&PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 1478/QĐ.BNN-XD ngày 26/5/2009. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ do Bộ NN&PTNT quản lý. Dự án gồm 04 hợp phần: Hợp phần Công trình đầu mối, hệ thống kênh thuộc khu tưới lấy nước trực tiếp từ hồ Bản Mồng (do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư. Hợp phần Các trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu và hệ thống kênh, công trình trên kênh kèm theo (do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp phần Bồi thường, GPMB, di dân, tái định cư, trên địa bàn tỉnh Nghệ An (do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Hợp phần Công trình thuỷ điện (do Tổng công ty Cơ điện, xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi – AGRIMECO nay đổi tên là Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP làm Chủ đầu tư.