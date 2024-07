Giám đốc Sở nội vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Đại biểu Trần Ngọc Sơn – Đại biểu HĐND tỉnh huyện Tân Kỳ bày tỏ băn khoăn về công tác cải cách hành chính tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu

Trước ý kiến băn khoăn của đại biểu Trần Ngọc Sơn (đại biểu HĐND tỉnh huyện Tân Kỳ) về công tác cải cách hành chính tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả xếp hạng các chỉ số giảm so với năm trước; đề nghị chỉ rõ các giải pháp để nâng cao công tác này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, chỉ số PAR INDEX năm 2023 của tỉnh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Đối với chỉ số SIPAS - mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023, tỉnh đạt 85.62 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng thứ 2 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Vấn đề cải cách hành chính đến nay thực sự trở thành động lực, đã biến từ quyết tâm chính trị thành động lực để tỉnh triển khai thực hiện. Nghệ An là một trong ít những tỉnh trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Hay cũng là tỉnh mạnh dạn điều chuyển vị trí công tác của một số cán bộ có hành vi bị người dân phản ánh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng giải trình, làm rõ các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, hiện Sở Nội vụ đang tham mưu tổ chức Sơ kết, đánh giá toàn diện 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; sau khi tổ chức sơ kết, tỉnh sẽ có đánh giá kỹ hơn, rõ hơn, đảm bảo yêu cầu sâu sắc và toàn diện hơn.

Tuy nhiên như đại biểu phản ánh, tỉnh có một số chỉ số chưa hài lòng, ngay cả Chỉ số về PAR INDEX hay SIPAS, một số chỉ số thành phần vẫn đứng ở tốp trung bình cuối như Chỉ số PCI – chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay chỉ số PAPI – chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh đều bị tụt hạng ra khỏi tốp 15 của toàn quốc. Vẫn còn những tồn tại, hạn chế về việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính một số nơi chưa đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hồ sơ thực hiện toàn trình còn thấp; tỷ lệ thanh toán trực tuyến mới chỉ đạt 36,65%. Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận và trả kết quả ở một số đơn vị còn thấp...

Làm rõ các nguyên nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, tại một số cấp ủy, chính quyền, trong một số lĩnh vực chưa được quan tâm. Mức độ, sự tham gia của người dân, sự tuyên truyền chưa mạnh dẫn đến người dân chưa tin tưởng để sử dụng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đạo đức công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cán bộ, đảng viên; đã kỷ luật 26 cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã, trong đó có những cán bộ bị khai trừ đảng, thi hành kỷ luật với hình thức cao, bị khởi tố...

Trong thời gian tới, với trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo phân tích những chỉ số tỉnh đạt cao để tiếp tục thực hiện và chỉ rõ ra những nguyên nhân dẫn đến các chỉ số còn đạt thấp để từ đó tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, đề nghị tập trung cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, của các cơ quan đơn vị, các tổ chức; sự vào cuộc giám sát của người dân và doanh nghiệp; tập trung hơn trong công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; cần khuyến khích cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ có hướng dẫn để thực hiện Nghị định 73/2023/NĐ-CP tuy nhiên tỉnh đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trên cơ sở đó tỉnh sẽ có hướng dẫn; đồng thời tập trung đầu tư cho cơ sở vật chất để người dân vùng sâu, vùng xa thuận tiện trong việc thực hiện thanh toán trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tập trung cao hơn nữa công tác chuyển đổi số; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu để điều chuyển những cán bộ có vi phạm hay có dư luận không tốt đảm nhận công việc khác để đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, xây dựng một nền hành chính liêm chính, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

