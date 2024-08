Giám đốc công ty xây dựng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Sáng 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam (SN 1959, trú tỉnh Hà Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.