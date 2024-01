Tổ công tác 373 - Sức mạnh tổng hợp trấn áp tội phạm

Tổ công tác 373 xuất quân, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát

19 giờ ngày 26/01/2024, khi thành phố Vinh bắt đầu lên đèn cũng là lúc Tổ công tác số 1 do Thiếu tá Hoàng Minh Cường, Phòng Cảnh sát hình sự làm Tổ trưởng bắt đầu xuất quân, tiến hành công tác tuần tra, kiểm soát. Trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm, các anh vẫn nỗ lực, cần mẫn trên những tuyến đường, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Sau hơn 2 giờ thực hiện nhiệm vụ, đã có rất nhiều người điều khiển môtô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu… được Tổ công tác phát hiện, xử lý.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đường Phan Đình Phùng giao với đường Hồ Hán Thương thuộc khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, phát hiện xe ôtô BKS 37A-029.90, do Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1991, trú tại khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong túi áo khoác của Phương có 02 gói ni lông bên trong chứa các tinh thể màu trắng và 03 viên nén hình kim cương màu vàng nhạt nghi là ketamin và thuốc lắc.

Tổ công tác tiến hành, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp tàng trữ trái phép chất ma tuý

Qua đấu tranh, Nguyễn Thành Phương khai nhận, số ma túy nói trên có khối lượng 6,5 gam, được đối tượng mua của 01 người đàn ông không quen biết với giá 4 triệu đồng để mang về sử dụng. Qua xác minh, Nguyễn Thành Phương thường gọi là Phương “Chột”, là đối tượng cộm cán trên địa bàn thành phố Vinh và có 03 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Tổ công tác 373 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao phương tiện, đối tượng cho Công an thành phố Vinh xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Hoàng Minh Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Tổ công tác 373 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tổ chức TTKS để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổ tiến hành TTKS tại các tuyến giao thông trọng điểm về TTATGT, trật tự công cộng; các mục tiêu, công trình trọng điểm; trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí; các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT như quán bar, nhà hàng...

Tổ công tác làm việc với đối tượng Nguyễn Thành Phương

Bên cạnh đó, tập trung vào các địa bàn, khu vực công cộng tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh; các tuyến đường thường xảy ra cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Tổ cũng tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT; các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các đối tượng hoạt động phạm tội hoặc có dấu hiệu hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy…

Sau 05 ngày ra quân (từ 22 đến 26/01/2024), Tổ công tác 373 đã tiến hành kiểm tra hơn 2.000 lượt phương tiện tham gia giao thông (1.700 xe ôtô, 300 xe môtô). Qua đó, xử phạt 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 04 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe; tạm giữ 22 xe ôtô, môtô và 18 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Thông qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 05 vụ, 05 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, để tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT (gọi tắt là Đề án 373). Trong đó, thành lập 06 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 02 Tổ 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 03 Tổ 373. Căn cứ thực tiễn trong từng thời điểm, đồng chí Giám đốc sẽ quyết định “kích hoạt”, chỉ đạo triển khai các Tổ 373 Công an tỉnh và Công an cấp huyện. Trước mắt, để tăng cường công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Giám đốc quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ 373 Công an tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày 22/01/2024 (ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/02/2024 (ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn).

Tang vật Tổ công tác thu giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát

Tinh thần quyết tâm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của Tổ công tác 373 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nghệ An “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Đó cũng chính là trọng trách, niềm vinh dự, tự hào mà từng cán bộ, chiến sĩ luôn thấm nhuần trong mỗi lần xuất quân thực hiện nhiệm vụ.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề cũng là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, Tổ công tác 373 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành TTKS tại nhiều tuyến, thời điểm khác nhau để góp phần bảo đảm ANTT, TTATGT, tạo điều kiện cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong an toàn, hạnh phúc.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn