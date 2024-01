Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang

Ngày 22/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Vinh.

Theo đó, thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đạt nhiều kết quả, thành tích, chiến công nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thể hiện rõ nhất là qua thành tích thi đua đạt danh hiệu 08 năm liên tiếp xếp thứ nhất cải cách hành chính của lực lượng Công an toàn quốc, 09 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an toàn quốc nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua 1 tháng triển khai thực hiện, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt nhiều thành tích, chiến công nổi bật, được lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua theo dõi đánh giá thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, nổi lên là: Tình trạng các đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí gây án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản còn xảy ra; tội phạm và tệ nạn về ma tuý vẫn còn tiềm ẩn lớn; các hành vi vi phạm về pháo còn xảy ra nhiều... Đặc biệt, thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông tăng cao, người dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết, trong đó có cả đối tượng hình sự càng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện Tổ 373.

Để tăng cường các giải pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự (gọi tắt là Đề án 373). Trong đó, thành lập 6 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ 373.

Để tăng cường công tác bảo vệ ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ 373 Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày 22/01/2024 đến ngày 22/02/2024.

Tổ 373 ra quân phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Việc tổ chức cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với quan điểm “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an Nghệ An đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân.

