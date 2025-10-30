Giám đốc chi nhánh công ty bị bắt sau khi bán đất cho nhiều người

Ngày 30-10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Điền Hiếu Trung (SN 1979; ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre (cũ) tiếp nhận đơn tố giác của một người dân tại tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Trung là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Cao Mạc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trung. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Quá trình điều tra, công an xác định Trung là người đứng tên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 316,1 m², loại đất nông thôn, tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Mặc dù thửa đất chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật, nhưng Trung vẫn tự ý chia thành 3 nền, xây dựng 3 căn nhà và bán cho nhiều người.

Khi các bị hại giao tiền cho Trung nhưng chưa được làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, Trung vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho một người dân khác với giá 2,4 tỉ đồng, đã nhận hơn 2,1 tỉ đồng tiền đặt cọc.

Trung đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, từ đó đã chiếm đoạt tiền của người mua.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động