Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan cũng sập bẫy lừa đảo trực tuyến, mất 43.000 USD

Cựu Thống đốc Ngân hàng Phần Lan Erkki Liikanen - Ảnh: Yle

Trang web của Đài truyền hình MTV Uutiset của Phần Lan ngày 29-10 cho biết ông Erkki Liikanen, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nghiêm trọng, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục nghìn euro.

Vụ việc xảy ra vào tháng 4-2024 và hiện đang được cảnh sát điều tra với mức độ "rất nghiêm trọng".

Vụ lừa đảo liên quan đến các tài khoản tại Danske Bank, tuy phương thức cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng hậu quả là ông Liikanen bị mất khoảng 40.000 euro (khoảng 43.000 USD). Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông đã lập tức báo cáo cơ quan chức năng.

Người đứng đầu cuộc điều tra xác nhận vụ án có liên quan đến nhiều nạn nhân và nghi phạm, bao gồm cả công dân Phần Lan lẫn người nước ngoài.

Một số nghi phạm đã bị thẩm vấn và có liên quan tới các vụ án khác. Theo MTV, nhiều khả năng đây là vụ lừa đảo liên quan đến "tài khoản an toàn" hoặc các hình thức tương tự.

Cảnh sát Phần Lan nhiều lần cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo "tài khoản an toàn". Thủ đoạn phổ biến là khiến nạn nhân tin rằng tiền của họ đang gặp nguy hiểm, buộc phải chuyển sang một "tài khoản an toàn".

Thủ đoạn lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc gửi email giả mạo từ ngân hàng, công ty thu hồi nợ hoặc dịch vụ bưu điện, kèm đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin đăng nhập.

Sau đó, kẻ lừa đảo gọi điện, giả danh nhân viên ngân hàng thông báo các giao dịch nghi ngờ và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào "tài khoản an toàn", thực tế là tiền rơi vào tay tội phạm.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh: ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng mở tài khoản an toàn, cung cấp thông tin đăng nhập, cài phần mềm hay chuyển tiền để bảo vệ tài sản.

Hiện MTV vẫn chưa có thông tin chi tiết về cách ông Liikanen bị lừa, cũng như việc ông có cung cấp thông tin đăng nhập hay tự chuyển tiền vào "tài khoản an toàn" hay không.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn