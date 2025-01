Giám định nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 5 công nhân tử vong

Theo đó, để triển khai công tác giám định nguyên nhân sự cố, đảm bảo an toàn công trình và tuân thủ quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tạm dừng thi công, đặc biệt lưu ý những khu vực, hạng mục công trình xây dựng có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và thực hiện các nội dung khác về giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiện trường vụ tai nạn trên công trường thủy điện Đăk Mi 1.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum thu hồ sơ xây dựng công trình gồm: hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng; hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; hồ sơ quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình; hồ sơ năng lực các chủ thể tham gia xây dựng để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum cử đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc tham gia Tổ điều tra sự cố công trình Thủy điện Đăk Mi 1.

Hiện, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đến hiện trường vụ sập giàn giáo trong lúc thi công thủy điện Đăk Mi 1. Đoàn đã làm việc với các đơn vị liên quan và xem xét đầy đủ, toàn diện các yếu tố, như thiết kế, công tác thi công xây dựng, việc đảm bảo an toàn thi công xây dựng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Một lượng bê tông đổ xuống dưới chân đập ngăn.

Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã đưa, vào khoảng 3 giờ ngày 31/12/2024 trên công trường thi công thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), trong lúc nhóm công nhân đang làm ca đêm thì giàn giáo trên đập ngăn bị sập. Bốn công nhân rơi từ độ cao khoảng 50m xuống hố nước sâu. Một công nhân ở phía dưới thân đập cũng bị đất đá rơi trúng.

Cơ quan chức năng đã xác định 5 công nhân tử vong, trong đó có 4 người là của Công ty Dũng Phúc Lộc (tỉnh Nghệ An), một người là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược (tỉnh Gia Lai).

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công từ năm 2009, đến nay, đạt trên 80% khối lượng.

