Yêu cầu lập đoàn kiểm tra toàn bộ quá trình xây dựng Thủy điện Đăk Mi 1

Trưa 31/12, liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình Thủy điện Đăk Mi 1, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum làm 5 công nhân thương vong, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.

Cụ thể, theo nội dung văn bản, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, chỉ đạo, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 3/1.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị trực thuộc quan tâm, chăm sóc trong quá trình điều trị các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công dự án Thủy điện Đăk Mi 1 do Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư, nhằm đảm bảo an toàn lao động và quyền lợi cho người lao động; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

UBND huyện Đăk Glei phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục khó khăn.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên, đồng thời có hình thức bồi thường, hỗ trợ phù hợp đối với gia đình các nạn nhân đã bị tai nạn và chi phí điều trị đối với các người bị tai nạn.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, tại đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi 1 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khi giàn giáo bị sập, khiến 5 công nhân gặp nạn.

Các công nhân gặp tai nạn trong vụ việc này gồm: Hà Văn S. (SN 1994), Kha Văn Kh. (SN 1998), Ngân Văn L. (SN 1992), Lương Văn H. (SN 2004), tất cả đều quê ở tỉnh Nghệ An và là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc (địa chỉ tại Cát Vang, Thanh Chương, Nghệ An). Những công nhân này làm việc dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Viết Thăng, Chỉ huy trưởng công trường. Bên cạnh đó, còn có A.T. (SN 1990, ngụ xã Đăk Choong), công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.

Hiện lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 3 nạn nhân, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm.

Tác giả: Hồ Hải Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn