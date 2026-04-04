Giải tỏa 44 ki-ốt lấn chiếm kênh 12/9

Chiều 3/4, ông Cao Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết, trong ngày lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 6 ki-ốt vi phạm dọc tuyến tỉnh lộ 542C.

Nhiều ki-ốt tồn tại lâu năm nằm trong hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 542C.

Theo ông Đức, các ki-ốt này tồn tại từ nhiều năm trước, do chính quyền các xã cũ cho thuê để buôn bán. Tuy nhiên, khi tuyến đường 12/9 được mở rộng, toàn bộ các công trình này rơi vào phạm vi hành lang an toàn giao thông và lấn chiếm lòng kênh, không còn phù hợp quy hoạch.

“Các hợp đồng cho thuê đã dừng từ 5-6 năm nay. Việc tháo dỡ là cần thiết để phục vụ xây dựng kè bờ kênh, đồng thời mở rộng tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông”, ông Cao Anh Đức nhấn mạnh.

Qua rà soát, toàn xã có 44 ki-ốt thuộc diện phải giải tỏa, gồm 20 ki-ốt ở địa bàn Hưng Tân (cũ), 23 ki-ốt ở Hưng Thông (cũ) và 1 ki-ốt tại Long Xá (cũ).

Việc giải tỏa không chỉ nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 542C mà còn khơi thông dòng chảy kênh 12/9, tạo điều kiện triển khai dự án xây dựng kè mái kênh, góp phần chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện hạ tầng địa phương.

Sau khi được tuyên truyền, nhiều hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện viết đơn tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Chính quyền xã cam kết hỗ trợ nhân lực, phương tiện để người dân di dời, hạn chế tối đa thiệt hại.

“Đối với các hộ đã đăng ký tự nguyện, xã sẽ huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển tài sản. Sau ngày 20/4, các trường hợp còn lại buộc phải chấp hành theo quy định”, ông Cao Anh Đức cho biết thêm.

Được biết, nhiều hộ đã kinh doanh tại khu vực này hàng chục năm. Để đảm bảo sinh kế, địa phương đang xem xét bố trí các điểm buôn bán phù hợp cho người dân có nhu cầu.

Theo kế hoạch, công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành trước ngày 20/5. Sau thời điểm này, các trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn