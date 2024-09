Nghệ An: Công an các địa phương đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Trước đó, ngày 29/8/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 675 về mở đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo trật tự công cộng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2024; trong đó, yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt ra quân từ ngày 30/8/2024 đến hết ngày 30/01/2025.

Đối với Công an Nghệ An, sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 675; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 301 ngày ngày 03/9/2024 để triển khai thực hiện. Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tham mưu và tổ chức đồng loạt ra quân vào ngày 10/9/2024.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng tập trung thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT, xử lý vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo trật tự công cộng và chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường tập trung đông người như khu vực chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, bệnh viện, trường học..., các đoạn đường đi qua khu đông dân cư, tuyến giao thông trọng điểm của Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường trọng điểm về công tác giải tỏa hành lang ATGT.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận việc ra quân xử lý vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo trật tự công cộng và chỉnh trang đô thị tại Công an các địa phương trong ngày 10/9/2024.

Tại huyện Anh Sơn

Tại huyện Diễn Châu

Tại huyện Nam Đàn

Tại thị xã Thái Hòa

Tại huyện Đô Lương

Tại huyện Hưng Nguyên

Tại huyện Nghĩa Đàn

Tại huyện Quế Phong

Tại huyện Tân Kỳ

Tại huyện Thanh Chương

Tại thành phố Vinh

Tại thị xã Cửa Lò

Tại thị xã Hoàng Mai

Tại huyện Kỳ Sơn

Tại huyện Qùy Châu

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn