Nghệ An: Mở đợt cao điểm giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT

Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, khu vực thị trấn, thị tứ còn diễn ra tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh: Xuân Thống

Theo Kế hoạch 657/KH - UBND ngày 29/8/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt năm 2024 trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền và tập trung xử lý, giải tỏa các hành vi vi phạm, tái lấn chiếm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, đặt, để biển quảng cáo sai quy định; lập lại trật tự đô thị trên các đoạn tuyến đã ra quân giải tỏa; không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè đô thị làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT, duy trì đường thông, hè thoáng.

Trước đó, ngày 28/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 32/CĐ-UBND về việc bảo đảm trật tự, ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2024 -2025. Trong đó, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; chỉ đạo lực lượng CSGT, công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự ATGT tại khu vực trường học theo thẩm quyền; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đối với học sinh THCS, THPT, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện...

Tỉnh Nghệ An đánh giá, trong thời gian qua, qua kiểm tra, theo dõi thực tế trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, khu vực thị trấn, thị tứ tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để kinh doanh, buôn bán hàng hóa, tập kết vật tư, vật liệu... diễn ra phức tạp gây mất trật tự ATGT và mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra phổ biến, một số tuyến đường được giải tỏa trong các đợt ra quân trước đây đã bị tái lấn chiếm, nhiều địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, công tác giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang ATGT.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nằm tiếp giáp đường bộ đã trừ phần đất dành cho đường bộ. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa cập nhật quy hoạch cấp đường giao thông dẫn đến tình trạng cấp đất ở, đất xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian rõ ràng, lưu ý duy trì chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. Chủ tịch UBND cấp xã, trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm với chủ tịch UBND cấp huyện, trưởng công an cấp huyện về kết quả thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn được giao phụ trách.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái pháp luật trong quá trình thực hiện giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia giải tỏa; không để xảy ra sai sót và phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Ông Phan Huy Chương, Phó ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Toàn Thiên

UBND tỉnh chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp với các thành viên Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, địa bàn cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT năm 2024 theo nội dung kế hoạch. Đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2024.

Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT; chỉ đạo các thành viên Ban ATGT tỉnh bám sát các địa bàn được phân công chỉ đạo để giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện...

Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên phối hợp ra quân xử lý, giải toả vi phạm trật tự hành lang ATGT. Ảnh: NN

Theo quyết định này, bắt đầu từ hôm nay (30/8/2024) toàn tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân trên địa bàn 21/21 huyện, thành, thị; duy trì công tác đợt cao điểm đến hết 30/01/2025.

Trước đó, ngày 2/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 1952/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban ATGT tỉnh, thay thế Quyết định 603/QĐ-UBND ngày 7/3/2023. Ban ATGT tỉnh gồm 29 thành viên; ông Nguyễn Đức Trunng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; ông Phan Huy Chương làm Phó Trưởng ban Chuyên trách. Ngày 5/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc kiện toàn bộ phận Thường trực Ban ATGT tỉnh. Bộ phận Thường trực Ban ATGT tỉnh gồm 20 thành viên do ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban làm Trưởng bộ phận Thường trực.

