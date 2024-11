Thành phố Vinh: Đẩy mạnh giải tỏa, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Trên suốt chiều dài khoảng 400m tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Ung bướu (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), từ lâu được xem là điểm nhức nhối về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán. Những chiếc xe bán hàng di động, quán ăn, hàng tạp hóa bày bán sát cổng chiếm hết vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Bàn, ghế, nồi, niêu, xoong, chảo... bày ngay trên vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường vừa nguy hiểm vừa mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Các lực lượng chức năng của phường Hưng Dũng cũng đã tổ chức tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp, nhưng chỉ được một thời gian, đâu lại vào đó. Trong khi đây là tuyến giao thông quan trọng ra vào thành phố, lưu lượng người và phương tiện trên tuyến rất lớn, đặc biệt là buổi sáng và giờ tan tầm.

Trước thực trạng trên, để lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, ngày 7/11/2024, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh phối hợp với Công an phường Hưng Dũng cùng các lực lượng quản lý trật tự đô thị đã ra quân giải tỏa các công trình vi phạm, đồng thời có các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm trên tuyến đường trên và các khu vực tương tự.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh phối hợp với lực lượng khác đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân buôn bán, kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao trên địa bàn.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Vinh tiếp tục duy trì thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” với tinh thần kiên quyết, dứt điểm và giải tỏa đến đâu, quản lý chặt chẽ đến đó. Sau khi lực lượng chức năng ra quân xử lý, sẽ bàn giao hiện trạng sạch cho các đơn vị phường, xã quản lý. Sau đó, các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử nghiêm các trường hợp cố tình tái lấn chiếm, “giữ sạch” địa bàn.

Các lực lượng chức năng thành phố Vinh phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch “Kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh”. Thông qua kiểm tra, đánh giá vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cấp, các đơn vị quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo các nội dung chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật liên quan. Ngoài ra, cũng nhằm làm rõ những vấn đề tồn tại, khó khăn, nguyên nhân tồn tại trong công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm; Có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thiết nghĩ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng thì rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là ý thức tự giác của người dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, hạn chế nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, tạo môi trường sạch sẽ, an toàn.



