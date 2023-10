Giải Tennis báo chí Nghệ An thu hút đông đảo vận động viên tham gia

Giải Tennis báo chí Nghệ An chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra tại 3 cụm sân ở TP Vinh gồm Trung Long, Trường Sơn và Giao Tế. Giải đấu quy tụ gần 250 vận động viên tham dự, hầu hết các vận động viên đến từ các sở, ngành và doanh nghiệp tại Nghệ An. Giải đấu gồm 2 trình điểm 1.500 và 1.400, diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/10.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An phát biểu. (Ảnh: Pháp luật&Xã hội)

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp khi đã đăng ký tham gia giải Tennis này. Giải đấu nhằm thể hiện sự gắn kết, trách nhiệm và đồng hành giữa báo chí và doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Với việc quy tụ được lượng lớn vận động viên tham gia, hứa hẹn về một giải đấu với tinh thần đoàn kết, thành công.

Đây là giải đấu lớn, do đội ngũ những người làm công tác báo chí trong Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tổ chức hướng tới ngày doanh nghiệp, doanh nhân, thể hiện sự gắn kết, đoàn kết, phát triển. Giải Tennis báo chí Nghệ An sẽ có sự tham gia điều hành, giám sát, phối hợp từ Liên đoàn Quần vợt Nghệ An. Điều lệ giải cũng như các quy định giải đấu đã được Ban tổ chức giải thông báo rõ tới từng vận động viên, các vận động viên đều tán thành và nhất trí với mong mỏi có một giải đấu thành công.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: congluan.vn