Giải pháp nào để Nghệ An lọt top 15 về chỉ số PCI?

Theo kết quả công bố, Chỉ số PCI của Nghệ An năm 2023 đạt 65,72 điểm, xếp thứ 44 cả nước (giảm 0,88 điểm, giảm 21 bậc so với năm 2022). Một số chỉ số thành phần có thứ hạng rất thấp như: Chi phí không chính thức (xếp thứ 63), Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (xếp thứ 56), Tiếp cận đất đai (xếp thứ 55), Chi phí thời gian (xếp thứ 52), Cạnh tranh bình đẳng (xếp thứ 44).