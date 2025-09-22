Giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 230.763 lao động

Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2026–2030, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu khai mạc hội nghị

Giai đoạn 2021–2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động do dịch bệnh, thiên tai và suy giảm tăng trưởng, tỉnh Nghệ An vẫn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác giải quyết việc làm đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 230.763 lao động, đạt 109,88% kế hoạch, tăng hơn 22% so với giai đoạn 2016–2020. Phối hợp đưa 98.427 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đào tạo nghề cho 330.150 lượt người, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 81%. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút gần 10.000 doanh nghiệp mới, tạo thêm nhiều việc làm ổn định, thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp đạt 7,05 triệu đồng/tháng. Những kết quả này đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5%, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 3%, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm vẫn còn những hạn chế như: Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; thiếu lao động có tay nghề cao; một số ngành, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong triển khai; thu nhập bình quân của người lao động vẫn thấp hơn mặt bằng chung cả nước…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026–2030, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động (Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 46 - 47 ngàn lao động), trong đó: Giải quyết việc làm trong tỉnh 135.000 lao động; giải quyết việc làm ngoại tỉnh 18.500 lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 80.000 người. Chuyển dịch cơ cấu lao động: Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giai đoạn 2026-2030 dưới 3%. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp bình quân chung đạt 83,3%; trong đó, trình độ cao đẳng đạt 98,4%; trung cấp đạt 97,5%; sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đạt 78,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 37,8% vào cuối năm 2030 (riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 70%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 31,5%). Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2030 lên 70%.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Việt Hàn Nguyễn Ánh Đoan phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021–2025; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong giải quyết việc làm. Đồng thời, thảo luận, đề xuất giải pháp và định hướng mục tiêu giai đoạn 2026–2030, phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động, nâng cao chất lượng việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập…

Nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin thị trường lao động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 17.215 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 400 nghìn lao động đang làm việc; đặc biệt là tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi… nhu cầu lao động làm việc ngày càng lớn.

Theo dự báo giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh cần giải quyết việc làm cho 230.000 lao động (bình quân mỗi năm khoảng 46.000 – 47.000 lao động), Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp thực sự quyết liệt hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh nhà.

Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về giải quyết việc làm; triển khai quyết liệt Đề án 40-ĐA/TU và Chỉ thị 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin thị trường lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo – tuyển dụng – sử dụng lao động. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nhất là tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể, làng nghề để tạo việc làm tại chỗ. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư gắn với giải quyết việc làm.

Sở Nội vụ bám sát các Chương trình, Kế hoạch về giải quyết việc làm để triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng. Phối hợp với các địa phương để khảo sát, dự báo nhu cầu thị trường lao động để đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là các huyện miền núi trong việc giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về giải quyết việc làm của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, phát hiện và xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện công tác giải quyết việc làm – đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Phát triển đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo gắn với địa chỉ việc làm, chú trọng nguồn nhân lực kỹ năng cao.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp cung cấp thông tin kịp thời về nhu cầu tuyển dụng; phối hợp tổ chức tuyển dụng, hội chợ việc làm; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề.

Doanh nghiệp hỗ trợ xuất khẩu lao động, đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về lao động; thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, phúc lợi. Quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, tạo môi trường làm việc ổn định, bền vững. Chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo trong tuyển dụng, đào tạo theo đơn đặt hàng. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường; ưu tiên thị trường có thu nhập cao, an toàn, ổn định. Quan tâm hỗ trợ lao động nghèo, lao động miền núi, dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động. Tăng cường quản lý, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 07 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh

