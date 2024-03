Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ phát biểu

Trong năm 2023, công tác giải quyết việc làm đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội. Công tác giải quyết việc làm được tổ chức thực hiện linh hoạt bám sát thực tiễn, toàn diện và đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm được quan tâm, hoạt động sàn giao dịch việc làm đã đi vào nề nếp, khẳng định phương pháp và hướng đi phù hợp. Do đó, công tác giải quyết việc làm năm 2023 đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao, nhất là hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có kết quả vượt xa kế hoạch đề ra, tăng thu nhập cho lao động, gia đình và đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và từng địa phương.

Năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 47.919 người (đạt 111,44.% Kế hoạch giao, tăng 6.48% so với năm 2022, đạt 113.41 % so với Đề án đã phê duyệt). Trong đó, 25.157 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 173,50% Kế hoạch năm, tăng 102,43% so với năm 2022), 14.000 lao động làm việc trong tỉnh, 8.762 lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh.

Trong 25.157 lao động đi làm việc ở nước ngoài có 9.858 lao động thuộc 11 huyện miền núi, chiếm 39,19% toàn tỉnh, tập trung vào các thị trường chính như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Âu. Ngoài ra, một số thị trường Đông Âu cũng có những tín hiệu tích cực về việc tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biệt đối với thị trường Romania đã tác động mạnh đến người lao động của các huyện miền núi.

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 47.000 lao động, trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 16.500 người. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động nước ngoài (đặc biệt tập trung vào các thị trường Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan) đưa tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi xuất khẩu lao động lên 60%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành, thị dưới 3% và thất nghiệp khu vực nông thôn dưới 2%. Chuyển dịch cơ cấu lao động: Nông - lâm - ngư nghiệp xuống 34,59%; Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ lên 65,41%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70,1 %, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,6%.

Chủ tịch UBND xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu Nguyễn Hữu Trình cho biết trong những năm tới xã phấn đấu đưa khoảng 120 đến 150 người/năm đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Phúc Chiến Thắng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động tích cực tham gia nâng cao tay nghề, ý thức kỷ luật lao động và ngoại ngữ để có thể tham gia vào các đơn hàng có mức thu nhập cao

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương tham luận về: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đông Nam; công tác phối hợp để tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên...

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia vay vốn xuất khẩu lao động; tăng cường công tác tuyên tuyền hạn chế lao động vi phạm kỷ luật, bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động. Sở LĐTB&XH tiếp tục thẩm định và giới thiệu các đơn vị tư vấn, xuất khẩu lao động có đủ năng lực, uy tín, hiệu quả trong công tác tuyển dụng lao động xuất khẩu về làm việc tại các địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Thống nhất với các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐTB&XH tiếp tục chủ trì làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai tốt nhất các chỉ đạo của Trung ương về thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị thực hiện công tác xuất khẩu lao động về thủ tục hồ sơ pháp lý, chức năng nhiệm vụ, tránh các cơ sở không đủ cơ sở pháp lý; tiếp tục là trung gian kết nối giữa trường nghề và các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo nhu cầu thị trường sử dụng lao động gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng ngành, từng địa phương gắn với vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và thị trường lao động trong nước, ngoài nước.

Trên cơ sở các đề án, kế hoạch, nghị quyết đã đề ra, các cấp, các ngành, địa phương căn cứ các nhiệm vụ đã phân công để tiếp tục đề ra các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 và thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm; cần phân rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác lao động, việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 54 tập thể là các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023

