Giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong thang máy lúc nửa đêm

Ngày 19/3, thông tin từ Trung tâm thông tin 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa kịp thời giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng, 0h45 cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về sự cố thang máy tại khách sạn Bảo Sơn có địa chỉ đóng tại số 39 Nguyễn Công Trứ, Tp.Huế có 3 người bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động nhân lực cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Video lực lượng chức năng giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt trong thang máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, đến khoảng 1h10 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong thang máy, đồng thời đưa những người này ra ngoài an toàn.

Được biết, 3 người bị mắc kẹt trong thang máy gồm: 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Tác giả: Trần Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn