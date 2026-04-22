Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa sau hơn 20 năm nuôi nhốt

Ngày 22/4, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức tiếp nhận, cứu hộ hai cá thể gấu do một hộ dân tại xã Quang Đồng tự nguyện bàn giao.

Cá thể gấu ngựa hơn 20 năm tuổi trước khi được vận chuyển về trung tâm cứu hộ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình vận động, tuyên truyền kéo dài gần một năm đã giúp chủ nuôi thay đổi nhận thức, đồng ý chuyển giao động vật hoang dã cho đơn vị cứu hộ.

Ngay sau khi đạt được sự thống nhất, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, xây dựng phương án tiếp nhận và vận chuyển an toàn.

Hai cá thể được xác định là gấu ngựa, đều trên 20 năm tuổi, mỗi cá thể nặng khoảng 90kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Do bị nuôi nhốt trong thời gian dài, các cá thể này cần được kiểm tra sức khỏe, theo dõi và phục hồi tập tính trước khi có thể thích nghi với môi trường bán tự nhiên.

Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chuyên môn tiến hành gây mê theo đúng quy trình kỹ thuật, sau đó đưa gấu vào lồng chuyên dụng để vận chuyển. Toàn bộ các khâu được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa stress và đảm bảo an toàn cho động vật.

Hai cá thể gấu ngựa được gây mê, chuẩn bị đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng.

Dự kiến trong tối cùng ngày, hai cá thể gấu sẽ được vận chuyển vượt quãng đường gần 500km từ Nghệ An vào Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Tại đây, các cá thể sẽ được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và từng bước thích nghi với môi trường sống mới.

Việc cứu hộ thành công hai cá thể gấu không chỉ góp phần chấm dứt tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã kéo dài, mà còn thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn