Bị gấu tấn công, một người đàn ông thiệt mạng

Mới đây, gia đình của Vernon Patton, 72 tuổi, nạn nhân trong vụ gấu tấn công tại khu vực Mulberry Mountain, bang Arkansas, Mỹ cho biết ông sẽ không thể sống sót vì những vết thương nghiêm trọng trong sự cố hiếm gặp này.

Theo AGFC, vụ việc xảy ra vào ngày 3/9 (giờ địa phương), khi Patton đang làm việc trên một con đường sỏi bằng máy kéo gần Núi Mulberry thì bất ngờ bị một con gấu đen non nặng khoảng 31kg tấn công. Con trai ông, người chứng kiến toàn bộ sự việc, đã lập tức báo cho chính quyền và tìm cách can thiệp.

Hình ảnh một con gấu đen được Ủy ban Cá và Trò chơi Arkansas đăng trên Facebook.

Người phát ngôn của AGFC, ông Keith Stephens, cho biết Patton được phát hiện với những vết cắt và chấn thương nghiêm trọng ở đầu và cánh tay. Stephens nói thêm con gấu vẫn đang trong quá trình tấn công khi con trai của Patton xuất hiện và ném đá để xua đuổi con vật. Con gấu sau đó đã bị bắn hạ.

Patton được cấp cứu bằng đường hàng không đến Bệnh viện Washington Regional ở Fayetteville, nơi ông trải qua một ca phẫu thuật trước khi được chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế Khoa học Y tế Đại học Arkansas ở Little Rock. Tuy nhiên, sau đó gia đình xác nhận tình trạng của ông không thể phục hồi.

Trong thông cáo gửi tới truyền thông, gia đình Patton bày tỏ:

"Những vết thương của Patton rất nghiêm trọng và cuối cùng không thể sống sót. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi, và chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ đã nhận được".

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế vì sự chăm sóc tận tình, đồng thời xin được giữ kín đời tư để cùng nhau vượt qua mất mát này.

Ông Stephens mô tả đây là một vụ tấn công rất bất thường, đồng thời nhấn mạnh rằng trong ít nhất 25 năm qua, Arkansas chưa từng ghi nhận trường hợp gấu tấn công người.

Kết quả xét nghiệm ban đầu của con gấu cho thấy nó âm tính với bệnh dại và bệnh care. Cuộc khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn