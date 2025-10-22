Trưởng thôn bị gấu rừng tấn công trên đường đi làm về

Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (48 tuổi), Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ông Nhương gặp nạn trong lúc trên đường trở về nhà sau buổi chăm sóc nông sản trên rẫy.

Trước đó, vào khoảng 18h30' cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi động vật hoang dã cào, cắn nên huy động lực lượng khiêng về thôn để sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời

Đến khoảng 19h, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hùng Sơn phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm để tiếp tục sơ cứu.

Theo thông tin từ Công an xã Hùng Sơn, qua sơ cứu, nhận thấy nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên Công an xã liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về trung tâm điều trị. Hiện, ông Nhương đã tỉnh táo, đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc.

Hiện ông Pơloong Nhương đang được điều trị, chăm sóc

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng theo dõi dấu vết gấu rừng trong khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV