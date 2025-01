Giấc mơ xứ Nghệ, khát vọng sông Lam

Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn vươn mình ra biển lớn. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (thứ 4 từ phải sang) nghe giới thiệu về kết quả thu hút đầu tư vào VSIP Nghệ An

Vươn lên mạnh mẽ

Không phải ngẫu nhiên, hình ảnh Nghệ An luôn gắn liền với sông Lam. Dòng sông xanh biếc, mềm mại và nhẹ nhàng như chính con người xứ Nghệ - tuy nhẹ nhàng, nhưng bên trong luôn ẩn chứa những cơn sóng cuồn cuộn, mang đầy nhiệt huyết với nguồn năng lượng có thể cuốn đi tất cả những rào cản phía trước để vươn ra biển lớn.

Tâm thế xứ Nghệ là vậy và chính tâm thế này đã thấm vào trong cách suy nghĩ, cách làm của người Nghệ An. Điều đó được chứng minh qua hình ảnh TP. Vinh phồn vinh, qua những con số thu hút đầu tư đáng ghi nhận.

Nói đến thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, ông Phạm Hồng Quang phấn khởi chia sẻ, năm 2024, thu hút vốn FDI của Nghệ An đạt gần 1,75 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay, với 19 dự án được cấp mới. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Nghệ An đứng Top 10 cả nước về thu hút FDI.

Thành công trong thu hút FDI của Nghệ An nhờ định hướng đúng và trúng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng chiến lược thu hút đầu tư.

Theo ông Quang, sự hiện diện của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tên tuổi, có uy tín trên trường quốc tế về cung cấp dịch vụ khu công nghiệp là một bước đi đúng đắn của địa phương.

Theo ông Quang, sự hiện diện của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tên tuổi, có uy tín trên trường quốc tế về cung cấp dịch vụ khu công nghiệp là một bước đi đúng đắn của địa phương.

Qua nhìn nhận của ông Quang, có thể thấy, Nghệ An có bước đi khác biệt, tầm nhìn xa rộng. Trên thực tế, VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt - những tên tuổi lớn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp - hiện diện ở địa phương này như một câu trả lời cho sự thành công của Nghệ An.

Nói về VSIP Nghệ An, ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, sau 9 năm đi vào hoạt động, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút 50 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án FDI.

Theo ông Trị, VSIP Nghệ An có 31 dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động; 6 dự án đang xây dựng và 13 dự án khác đang lên kế hoạch xây dựng trong những năm tới.

“Diện tích đất cho thuê toàn khu công nghiệp đạt 247,35 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 97%. Tổng vốn đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là 1,809 tỷ USD (trong đó, các nhà đầu tư thứ cấp là 1,529 tỷ USD, VSIP Nghệ An 1 là 279,9 triệu USD). Dự kiến, khi toàn bộ nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động”, ông Trị nói.

Qua tìm hiểu, VSIP Nghệ An hiện dẫn đầu về thu hút đầu tư, với nhiều dự án có vốn hàng trăm triệu USD đã đi vào hoạt động, như Công ty TNHH Luxshare ICT (Nghệ An), với tổng vốn đầu tư 290 triệu USD (2 dự án), tạo việc làm cho gần 12.000 người, doanh thu năm 2023 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng; Công ty TNHH Công nghệ EVERWIN Precision (Việt Nam), với tổng vốn đầu tư 309,68 triệu USD (2 dự án), đi vào hoạt động năm 2024.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư FDI tên tuổi đã “cập bến” Nghệ An, như Công ty TNHH Công nghệ LUXCASE (Việt Nam), đầu tư 473 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 1.000 người; dự án của Công ty TNHH Công nghệ Luxshare (Việt Nam), tổng vốn đầu tư 35 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 1.500 người; dự án của Công ty TNHH KHKT Luxvisions (Nghệ An), tổng vốn đầu tư 60 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025, tạo việc làm cho khoảng 1.500 người;

dự án của Công ty TNHH MERRY&LUXSHARE (Việt Nam), vốn đầu tư 40 triệu USD, thu hút khoảng 3.500 người, doanh thu năm 2023 đạt khoảng 2.000 tỷ đồng...

Đầu năm 2025, Nghệ An trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn WHA (Thái Lan). WHA bắt đầu đầu tư vào tỉnh Nghệ An từ năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư của WHA tại Việt Nam là 310 triệu USD và mục tiêu của Tập đoàn là đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam.

Tại buổi lễ trao giấy phép, bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch HĐQT WHA cho biết, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đặc biệt là thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

“Năm 2024 là năm rất thành công của WHA, đã bán được 400 ha đất công nghiệp cho các khách hàng ở khắp nơi trên thế giới; đầu tư vào các khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam. Tập đoàn WHA hy vọng, thời gian tới, sẽ có thêm điều kiện để phát triển các ngành nghề mới tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung”, bà Jareeporn Jarukornsakul nói.

Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Những ngày đầu năm 2025, nhiều người dân TP. Vinh cảm nhận được sự chuyển mình tích cực của quê hương mình.

Ngay trong tháng cuối năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có sự thay đổi lớn với sự sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, từ ngày 1/12/2024, Nghệ An tiến hành sắp xếp 187 đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, thị xã Cửa Lò chính thức nhập vào Vinh, đưa TP. Vinh trở thành thành phố biển ở miền Trung.

Việc sắp xếp được sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân. Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng xem đây là bước ngoặt quan trọng để đưa quê hương lên tầm cao mới, phát huy tiềm năng và lợi thế để bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới.

Nhìn nhận về cơ hội phát triển của Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, Nghệ An cần tăng cường đổi mới, khơi thông nguồn lực để tạo bứt phá một cách toàn diện.

Theo ông Trung, Nghệ An cần đánh giá, xác định rõ những điểm nghẽn và đưa ra các giải pháp đột phá để khơi thông nguồn lực phát triển. Trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ, với thước đo phát triển là sự hài lòng của nhân dân.

“Tỉnh tập trung triển khai các dự án chiến lược như Cảng nước sâu Cửa Lò, Sân bay quốc tế Vinh và các khu kinh tế trọng điểm. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế vùng phát triển, tạo nền tảng cho Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung bộ”, ông Trung nhìn nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng cho rằng, một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững là đầu tư vào nguồn nhân lực. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và thu hút nhân lực chất lượng cao. Nghệ An cũng chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết hợp với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Giải đáp câu hỏi tại sao Nghệ An là địa chỉ đã và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp có chung nhìn nhận rằng, mấu chốt là nhờ chính quyền Nghệ An rất cầu thị, có sự thống nhất trong cách tiếp cận nhà đầu tư.

Nói về vấn đề này, đại diện Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2, một trong những dự án hạ tầng khu công nghiệp rất thành công tại Nghệ An cho biết, Nghệ An là một trong số ít địa phương mà cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh luôn song hành tiếp xúc, hỗ trợ tích cực nhà đầu tư.

“Các nhà đầu tư đến Nghệ An cảm thấy rất yên tâm, bởi sự hiện diện của cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh là sự cam kết tốt nhất, đảm bảo tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án”, đại diện Hoàng Thịnh Đạt chia sẻ.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, thành công trong thu hút đầu tư của Nghệ An xuất phát ở vai trò kiến tạo của hệ thống chính quyền, tạo những cầu nối quan trọng, những hướng đi rõ nét để giúp nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tìm kiếm đối tác hiệu quả.

Giấc mơ xứ Nghệ, khát vọng sông Lam dần được hiện thực hóa rõ nét không chỉ dựa trên tầm nhìn chiến lược của cả hệ thống chính trị Nghệ An, mà còn có sự tiếp sức mạnh mẽ từ Trung ương. Sau Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An cũng được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây chính là những khung pháp lý quan trọng để đưa Nghệ An bước vào kỷ nguyên mới.

