Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 28/11

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều ngày 28/11.

Theo điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 19.840 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.017 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.857 đồng/lít (tăng 329 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.777 đồng/lít (tăng 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 19.142 đồng/lít (tăng 221 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.125 đồng/kg (tăng 111 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, Liên bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/11/2024 - 27/11/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và tổ chức Hezbollah tại khu vực Trung Đông, dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng, OPEC+ tiếp tục thảo luận về việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2024 và kỳ điều hành ngày 28/11/2024 là: 80,360 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,782 USD/thùng, tương đương tăng 3,59%); 85,362 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,716 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 89,878 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,266 USD/thùng, tương đương tăng 1,43%); 89,732 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,530 USD/thùng, tương đương tăng 1,73%); 453,944 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,896 USD/tấn, tương đương tăng 0,87%).

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 28 tháng 11 năm 2024.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: bnews.vn