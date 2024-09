Giá trị sống vượt trội tại Princess’s Manor với bảo chứng từ thương hiệu Vinhomes

Tới đây, cộng đồng cư dân tại phân khu cao tầng đầu tiên của Vinhomes Star City (Thanh Hóa) sẽ là những người tiếp theo được tận hưởng chuỗi giá trị có 1-0-2 từ không gian sống tươi xanh, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp cùng dịch vụ quản lý, vận hành tiêu chuẩn quốc tế.

Chất sống khác biệt chỉ có tại Princess’s Manor

Lập gia đình và đang sinh sống tại Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), anh Thế Ngọc (40 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết đã quen với cuộc sống “chuẩn” Vinhomes. Lý do là bởi môi trường sống trong lành, nhiều mảng xanh, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đủ đầy đảm bảo cuộc sống tiện nghi toàn diện cho cư dân. Chính vì thế, ngay khi có thông tin về phân khu cao tầng Princess’s Manor nằm trong dự án Royal Residences, Vinhomes Star City (Thanh Hoá), anh Ngọc đã ngóng từng ngày để được đặt mua.

“Bố mẹ tôi ở quê đã có tuổi, tôi muốn ông bà có một không gian dưỡng già chất lượng hơn thay vì ở chung với vợ chồng em trai ở tập thể cũ chật hẹp. Ông bà có nhà riêng, vợ chồng con cái tôi về thăm cũng thoải mái và tiện lợi hơn so với phải thuê khách sạn”, anh Ngọc cho biết.

Theo anh Ngọc, điểm độc đáo của Princess's Manor so với các dự án khác tại Thanh Hóa là không gian sống chuẩn Nhật cùng hệ thống tiện ích đặc trưng của xứ sở Phù Tang. Có thể kể đến công viên nội khu đậm nét Nhật Bản, vườn Nhật giữa tầng không, bể bơi ngoài trời… đều là những tiện ích thời thượng và mang bản sắc độc đáo. Đặc biệt, trong mỗi không gian luôn có sự đan xen hài hòa giữa cảnh quan với thiên nhiên, cây xanh, mặt nước, tạo nên bầu không khí trong lành, giúp người trẻ có thể tái tạo năng lượng, người lớn tuổi được bồi dưỡng thân - tâm - trí.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp, quản lý vận hành chuyên nghiệp là mảnh ghép quan trọng tạo nên sức hút của các khu đô thị thương hiệu Vinhomes

Việc chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ anh Ngọc cũng sẽ dễ dàng hơn khi có ngay phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec tại chân đế chung cư. Trong khi đó, Princess’s Manor ghi điểm với các gia đình trẻ khi nằm đối diện Vinschool - hệ thống trường Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giám định toàn diện của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS, giúp các cư dân nhí có cơ hội học tập, phát triển toàn diện theo chuẩn toàn cầu. Cùng với đó, tổ hợp thương mại dịch vụ ngay trước thềm nhà cũng giúp cư dân Princess’s Manor mua sắm thuận tiện chỉ với vài bước chân.

Cư dân Princess’s Manor còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích, dịch vụ chung của Vinhomes Star City đã đi vào vận hành, với tổ hợp 4 công viên quy mô lên tới 7,4ha, gồm: công viên dã ngoại, công viên BBQ, công viên gym và công viên thể thao. Cùng với đó là chuỗi nhà hàng, quán café, cửa hàng tiện lợi, shop thời trang… đa dạng tựa như một thành phố thu nhỏ.

“Hiếm có dự án nào trang bị sẵn đầy đủ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống như vậy. Cộng với kinh nghiệm nhiều năm làm cư dân Vinhomes tại Hà Nội, tôi tin rằng bố mẹ tôi sẽ có những trải nghiệm sống tuyệt vời tại Princess’s Manor”, anh Ngọc chia sẻ.

Bảo chứng cho giá trị sống an toàn vượt trội tại các dự án “họ Vin”

Cuộc sống của cư dân Princess’s Manor còn được đảm bảo an ninh, an toàn tối đa nhờ hệ thống an ninh thông minh đa lớp mà Vinhomes trang bị tại tất cả các khu đô thị trên toàn quốc. “Tấm khiên” này gồm 5 lớp bảo vệ chắc chắn. Lớp đầu tiên là hàng rào điện tử kiểm soát người qua lại; Lớp thứ hai là cảm biến vỡ kính; Lớp thứ ba là cảm biến mở cửa; Lớp thứ tư là cảm biến chuyển động, thân nhiệt; và Lớp thứ năm là cảm biến âm thanh, cảm biến rung chấn. Ngoài đảm bảo an toàn về con người, hệ thống an ninh đa lớp này cũng giúp kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ tài sản từ khu công cộng đến tài sản của từng hộ gia đình.

“Tại Ocean City, chúng tôi đã thực sự được tận hưởng cuộc sống yên bình, trong lành và văn minh nhờ hệ thống an ninh toàn diện của khu đô thị. Do đó, tôi hoàn toàn tin tưởng vào môi trường sống an toàn, văn minh sẽ hiện hữu tại Princess’s Manor”, anh Ngọc tâm sự.

Princess’s Manor thừa hưởng loạt tiện ích đẳng cấp và sức sống sôi động của Vinhomes Star City

Bức tranh đời sống tinh thần của cư dân Princess’s Manor cũng sẽ rực rỡ sắc màu với những hoạt động cộng đồng sôi nổi, văn minh. Đồng hành trọn đời cùng cư dân, Vinhomes liên tục triển khai các chương trình, hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe, như tổ chức các giải đấu thể thao, chương trình nghệ thuật, lễ hội, các chương trình tư vấn sức khỏe, môi trường… Từ đó, các cư dân trong khu đô thị sẽ có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng mối quan hệ và cùng nhau phát triển cộng đồng văn minh, đẳng cấp.