Giá ôtô giảm hàng loạt đầu 2026

Theo Nghị định 360/2025 (hiệu lực từ 2026), xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng được ưu đãi thuế TTĐB bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích động cơ. Đây là điều kiện cần để các hãng xem xét giảm giá bán các dòng xe hybrid đến tay người dùng.

Trong ba tháng đầu 2026, Toyota giảm giá bán nhiều sản phẩm hybrid thỏa mãn tiêu chí của Nghị định 360. Honda, thương hiệu có dòng HR-V hybrid không đạt tiêu chí nhưng cũng giảm giá để gia tăng tính cạnh tranh.

Ngoài xe hybrid, nhiều dòng xe chạy xăng, điện trên thị trường cũng hạ giá bán nhằm cải thiện sức hấp dẫn trong phân khúc. Sản phẩm của Kia, Ford là những ví dụ.

Corolla Cross HEV lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Dưới đây là thống kê các hãng và mẫu xe giảm giá (đơn vị: triệu đồng), không tính các hãng giảm giá sâu để khuyến mãi theo từng giai đoạn.

Toyota

Tất cả các sản phẩm HEV của Toyota đều đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB. Liên doanh Nhật giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho các bản hybrid của Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Alphard.

Honda

Honda điều chỉnh giá bán của HR-V hybrid tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/2. Theo đó, mức giảm 34 triệu giúp Honda HR-V e:HEV RS xuống mức 835 triệu đồng. Hai bản còn lại giữ nguyên, bản G giá 699 triệu đồng và L giá 750 triệu đồng.

Kia

Để gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc CUV cỡ B chạy xăng trước sự vươn lên của hai đối thủ Nhật là Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, đơn vị phân phối của Kia là Trường Hải điều chỉnh giá bán lẻ của tất cả các phiên bản Seltos. Bên cạnh đó, mẫu Sonet ở nhóm CUV cỡ A+ cũng giảm giá.

Ford

Liên doanh Mỹ giảm giá bán lẻ hai mẫu Territory và Mustang Mach-E từ đầu tháng 4. Mức giảm 900 triệu đồng của mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E thuộc hàng cao nhất thị trường.

Tác giả: Thành Nhạn

Nguồn tin: vnexpress.net