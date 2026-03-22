Thủ tướng: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về đảm bảo nguồn cung xăng dầu, giá ổn định

Thủ tướng chủ trì họp rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị

Chiều 21-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ cuối tháng 2 đến nay trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị ngày 20-3 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Các ý kiến tại cuộc họp đánh giá trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và khó khăn trên thị trường năng lượng thế giới, những ngày qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Cơ bản đến nay, tình hình được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng được bảo đảm.

Trong đó nhiều biện pháp hỗ trợ giá xăng dầu đã được áp dụng như trích Quỹ bình ổn giá và điều chỉnh thuế, phí đối với các mặt hàng xăng dầu. Hiện nay giá xăng, dầu của Việt Nam đang thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực. Đây là một nỗ lực rất lớn trong bối cảnh hiện nay.

Kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó đoán định. Vì vậy vừa phải có các biện pháp, giải pháp xử lý trước mắt, vừa phải có các biện pháp căn cơ, lâu dài, bình tĩnh, kiên trì trong quản lý điều hành.

Không để thiếu năng lượng trong bất cứ tình huống nào

Theo đó, bốn mục tiêu lớn đó là: Dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Ông nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và giá nhiên liệu ổn định. Trong đó, Bộ Công Thương bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường, đánh giá cung cầu và giá cả thế giới để xây dựng kịch bản ứng phó.

Các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ.

Duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn.

Điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, bảo đảm an ninh năng lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; hài hòa lợi ích.

Đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu trong các trường hợp khẩn cấp; quy hoạch và xây dựng hệ thống kho dự trữ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), chính sách quản lý giá.

Theo dõi sát tình hình thị trường, điều hành giá xăng dầu theo quy định, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo.

Kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Các bộ ngành liên quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra, siết chặt quản lý, chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá, trục lợi, gian lận thương mại, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá cả.

Cùng đó, cần có các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Các bộ ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình xăng dầu trong nước, thế giới, góp phần ổn định chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định tâm lý, tiêu dùng của người dân.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được giao duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hóa vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động.

