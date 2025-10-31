Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng mở hãng sản xuất phim

Ông Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ Vingroup - Ảnh: VIC

Ngày 30-10, Công ty cổ phần phát triển điện ảnh V-Film công bố nội dung đăng ký thành lập mới. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverisde, TP Hà Nội với vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

Công ty đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Một số ngành nghề khác được đăng ký như phát hành phim điện ảnh, phim video, chiếu phim, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Các cổ đông sáng lập gồm 5 cá nhân và tổ chức. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 1 tỉ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ. Ông Phạm Nhật Vượng góp 4,5 tỉ đồng, tương đương 45% vốn. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng góp 500 triệu đồng, tương đương 5%.

Bà Phạm Nhật Minh Anh góp 1 tỉ đồng, tương đương 10%. Ông Phạm Nhật Quân Anh góp 500 triệu đồng, tương đương 5%. Bà Phạm Thu Hương góp 2,5 tỉ đồng, tương ứng 25%.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Đặng Thanh Thủy. Ông Thủy hiện còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển văn hóa, Công ty cổ phần phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents, Công ty cổ phần tổ chức sự kiện V-Spirit.

Ông còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl.

Cuối năm 2016, Vingroup thành lập hãng phim hoạt hình VinTaTa. Theo thông tin tự giới thiệu, đơn vị này có 2 studio tại Hà Nội và TP.HCM. Năm 2018, đơn vị này từng ra mắt loạt phim hoạt hình "Monta trong dải ngân hà kỳ cục". Giám đốc hãng phim hoạt hình lúc này là Nguyễn Phi Phi Anh.

Ngoài ra, tháng 11-2024 Vingroup được UBND tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng rạp chiếu phim Thống Nhất.

Rạp chiếu phim này có quy mô 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 457,2m2 với tổng diện tích sàn khoảng 1.730m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỉ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2024-2025.

Tác giả: Nguyên Nguyên