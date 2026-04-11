Gia đình chôn chiếc Mercedes biển 8888 cùng người đàn ông quá cố

Chiếc Mercedes S450L màu đen được quấn nơ đỏ và hạ xuống một hố bên cạnh thi hài người đàn ông trong lễ tang của doanh nhân này tại thành phố Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng, khiến người dùng chỉ trích gay gắt sự lãng phí khi chôn một chiếc ô tô.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một nhóm gồm nhiều người đang cố gắng di chuyển chiếc Mercedes cồng kềnh vào một hố lớn trong khi cần cẩu lơ lửng phía trên.

Chiếc xe Mercedes biển 8888 được chôn cạnh người đàn ông.

Chiếc Mercedes này trị giá khoảng 120.000 bảng Anh (hơn 4,2 tỷ đồng) và được gắn biển số xe đặt làm riêng cực kỳ đắt tiền, ước tính trị giá thêm 11.000 bảng Anh (389 triệu đồng) nữa.

Một người dân địa phương nói: "Tôi thực sự không nói nên lời".

"Tôi nghi ngờ ai đó sẽ đào nó lên trong vài ngày tới", một người khác nói thêm.

Một người khác nói: "Cách đây vài năm, có một ngôi mộ chứa hơn 10 gram vàng nguyên chất, nhưng chỉ vài ngày sau, mộ đã bị cướp".

Biển số xe đặt làm riêng trị giá 11.000 bảng Anh có ghi số 8888.

Tại Trung Quốc, con số may mắn '8' được coi là điềm báo về tài lộc và giàu có, khiến biển số xe có con số may mắn này trở nên rất được ưa chuộng.

Sau khi đoạn clip chôn xe kỳ quặc lan truyền trên mạng, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ chôn xe trái phép này.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

