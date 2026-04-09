Ngôi sao Việt Nam và Mercedes-Benz Việt Nam: Hai 'ông lớn' ô tô vào tầm ngắm của Cục Thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Theo đó, danh sách công khai chi tiết có 302 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Danh sách công khai có đề cập tới Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam và Công ty TNHH Ô tô ngôi sao Việt Nam.

Trong văn bản của Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, khi thực hiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp này, cần lưu ý một số nội dung như kiểm tra tính hợp lý của doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Song song, rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bảo đảm hợp lệ và đúng kỳ kê khai. Căn cứ ghi nhận doanh thu, xác định số thuế phải nộp, tránh ghi nhận thiếu hoặc kê khống.

Cùng với đó, kiểm tra rà soát các hồ sơ tài liệu của các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng... phát sinh trong kỳ đảm bảo các khoản chi phí nêu trên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng cần lưu ý kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn, chi phí dịch vụ nội bộ tập đoàn như: chi phí dịch vụ trung tâm, chi phí dịch vụ kỹ thuật, chỉ phí hỗ trợ quản lý, chỉ phí bản quyền, nhượng quyền thương mại.... đảm bảo phù hợp bản chất giao dịch độc lập và góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Ai đứng sau Ô tô Ngôi Sao Việt Nam?

Theo giới thiệu trên website, Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam (Vietnam Star Automobile), nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz tại Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty thành lập vào năm 2005 bởi tập đoàn Lei Shing Hong (LSH) - Hồng Kông, đối tác chiến lược của Mercedes-Benz tại Châu Á với hơn 200 nhà phân phối các dòng xe Mercedes-Benz, trong đó có 2 nhà phân phối tại Việt Nam.

Vietnam Star Automobile hiện là chi nhánh của Hap Seng Star Auto Sdn Bhd, đối tác của Mercedes-Benz tại Malaysia. Doanh nghiệp hiện đang phân phối chính hãng xe Mercedes-Benz từ các dòng xe du lịch đến các dòng xe thương mại bao gồm xe nhập khẩu (CBU) cũng như xe lắp ráp (CKD) tại Việt Nam.

Vietnam Star Automobile có hệ thống kinh doanh và xưởng sửa chữa trên toàn quốc gồm 7 chi nhánh tại Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương.

Còn theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam được thành lập vào ngày 11/4/2007, địa chỉ trụ sở tại Lô H8-2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Người đại diện theo pháp luật là ông Eugene Losew, sinh năm 1953, chức vụ Tổng giám đốc. Vốn điều lệ của công ty là gần 398,4 tỷ đồng, nguồn vốn 100% vốn nước ngoài.

Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam.

Tới tháng 3/2018, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật sang ông John Lloyd White, sinh năm 1966, chức vụ Tổng giám đốc.

Đến tháng 9/2024, người đại diện theo pháp luật của công ty được thay đổi từ ông John Lloyd White sang ông Juergen Broedel, sinh năm 1967, chức vụ Tổng giám đốc.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 28/11/2025, địa chỉ công ty tại lô DVTM-2 và DVTM-3, đường số 7, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Juergen Broedel, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, năm 2023 Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt hơn 4.133 tỷ đồng, giảm hơn 38,5% so với cùng kỳ năm 20222 (doanh thu đạt hơn 6.721,6 tỷ đồng). Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc năm 2023 Ô tô Ngôi Sao Việt Nam ghi nhận khoản lỗ lên tới hơn 136,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 công ty báo lãi sau thuế hơn 215,5 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản của công ty đến cuối năm 2023 là hơn 1.549,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty gần 633,5 tỷ đồng. Công ty có nợ phải trả ở thời điểm cuối năm 2023 là gần 1.003,2 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là ở nợ ngắn hạn (hơn 1.001,1 tỷ đồng, chiếm 99,8% nợ phải trả của công ty).

Khai mở về Mercedes-Benz Việt Nam

Theo dữ liệu của VietnamFinance, Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam được thành lập ngày 17/12/2007, địa chỉ công ty tại số 693 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật là Michael Behrens, sinh năm 1964, chức vụ Tổng giám đốc.

Tới tháng 4/2017, công ty thay đổi người diện theo pháp luật sang Rainer Wurmbach, sinh năm 1960, chức vụ Tổng giám đốc.

Danh sách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam.

Danh sách thành viên góp vốn tại Mercedes-Benz Việt Nam gồm: Daimler AG góp 281,75 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 70%) và Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn góp 120,75 tỷ đồng (tỷ lệ 30%).

Thời điểm tháng 12/2017, công ty cập nhật người đại diện theo pháp luật là Choi Duk Jun, sinh năm 1965, chức vụ Tổng giám đốc.

Tiếp đó, vào tháng 3/2022, công ty tiếp tục có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sang ông Bradley Christian Anthony Kelly, sinh năm 1972, chức vụ Tổng giám đốc.

Thời điểm này, danh sách thành viên góp vốn được đề cập gồm: Mercedes-Benz Group AG góp 281,75 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) và Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn góp 120,75 tỷ đồng (tỷ lệ 30%).

Sau nhiều lần thay đổi, cập nhật thông tin gần nhất ngày 22/1/2026, công ty cập nhật địa chỉ tại số 693 đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật là René Bernd Neumann, sinh năm 1975, chức vụ Tổng giám đốc.

Tác giả: Lê Ngà

Nguồn tin: vietnamfinance.vn