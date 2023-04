Giá đắt phải trả của kẻ tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hương, SN 1974, trú phường Hồng Sơn, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai đứa con của Hương có mặt từ sớm để theo dõi phiên toà. Theo quy định trẻ em dưới 16 tuổi không được tham dự phiên toà nên cậu bé út 11 tuổi phải ngồi ngoài hành lang. Cậu bé liên tục đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt gầy gò của mình khi nhìn vào phía mẹ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, nữ bị cáo Hương cũng nhiều lần bật khóc khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng tháng 8/2022, trong một lần đi đổ rác Nguyễn Thị Hương phát hiện 1 khẩu súng trong xe rác nên nhặt về cất giấu trong tủ của gia đình. Đến ngày 13/10/2022, Hương lên cơn nghiện, thèm ma túy nên đã đến khu vực bến xe cũ tìm mua "hàng" để sử dụng.

Ở khu vực này, Hương gặp một người đàn ông không quen biết và mua của người này 1 gói heroin (hơn 37 gam) giá 10 triệu đồng. Số ma túy mua được Hương lấy 1 ít ra sử dụng, còn lại cất giấu trong tủ.

Ngày 14/10/2022, từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, phát hiện ma túy và súng cất giấu trong nhà. Tại CQĐT, Hương khai nhận từng mắc bệnh và điều trị bệnh tâm thần tại bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định Trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thị Hương.

Kết luận, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội Hương bị bệnh. Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và sử dụng các chất tác động tâm thần khác, với hội chứng nghiện. Tại các thời điểm này, bị cáo Hương đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nghiện nên mua ma túy về sử dụng dần. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, bản thân mắc bệnh, đứa con đầu cũng bị bệnh để xin tòa xem xét giảm án để về chăm sóc con cái. Nhắc đến đứa con đầu bị bệnh, Hương khóc không thành tiếng.

Giờ nghị án, Hương dặn dò đứa con út 11 tuổi, cố gắng ăn uống, lo học hành và vâng lời bố với ông bà. Ngoài ra, Hương còn dặn đứa con này thương lấy người anh. Cuộc nói chuyện của mẹ con Hương đẫm nước mắt. Người nhà cũng động viên an ủi bị cáo yên tâm cải tạo tốt, con cái ở nhà đã có người chăm lo.

Xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hương 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức hình phạt bị cáo Hương phải chịu là 9 năm tù. Đây là cái giá quá đắt Hương phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng có lẽ bản án đắt giá nhất đối với Hương là sự dằn vặt lương tâm. Giá như Hương không nghiện ngập để rồi vướng vào vòng lao lý thì các con của bị cáo không phải khổ như ngày hôm nay.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn