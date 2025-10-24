Nghệ An: Người dân mong ngóng xây cầu mới sau khi bị nước lũ cuốn trôi

Trước đó, ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến cầu cứng Trung Thắng bị nước lũ cuốn trôi.

Người dân mong mỏi có cầu để qua sông

Tại xã Yên Hoà, tỉnh Nghệ An, dù trận lũ lịch sử đã đi qua một thời gian, nhưng dấu tích nặng nề vẫn còn đó. Đặc biệt, cây cầu bê tông Trung Thắng kiên cố bắc qua sông nối tuyến đường Trung Thắng - Bản Tạt đã bị đứt gãy hoàn toàn, chỉ còn lại những mố cầu trơ trọi.

Phía dưới bờ sông, dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy, vì vậy bà con đang vật lộn với những con thuyền nhỏ để qua bờ bên kia. Bà Vi Thị Hồng, người dân địa phương cho hay, trước có cầu nên việc đi lại thuận tiện, chỉ mất vài phút. Nay phải ngồi thuyền, lại hàng hoá cồng kềnh nên việc di chuyển rất vất vả.

"Cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng ngàn người dân rơi vào cảnh chia cắt. Người dân mong mỏi những cây cầu mới sớm được xây dựng, giúp bà con đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống", bà Hồng nói.

Trước thực trạng này, xã Yên Hòa đã phối hợp cùng công an, quân sự dùng thuyền vận chuyển các người dân, học sinh vượt sông.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, cây cầu này nằm trên tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Văng Lin, bản Xốp Cốc và bản Tạt nên cầu trôi đã cô lập hoàn toàn người dân của 3 bản với dân số hơn 1.400 hộ.

Chính quyền xã đã khẩn trương trình lên tỉnh để xin hỗ trợ. Trong thời gian chờ phương án, để giải quyết việc đi lại cấp bách của người dân, xã tạm thời tổ chức lập bến đò tạm hai bên bờ sông miễn phí vận chuyển cho người dân. Đặc biệt là để các em học sinh đến trường, không để việc học tập bị gián đoạn.

Tuy nhiên, lòng sông rộng, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải nối dây hai bên bờ. Mỗi chuyến thuyền đưa các em sang sông phải cử hai người lớn có kỹ năng bơi để bảo vệ an toàn cho các em. Toàn bộ học sinh đi trên thuyền được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Bà con rất mong mỏi được xây cầu trong thời gian sắp tới.

Phân bổ ngân sách để xây cầu cho người dân

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở xã Lượng Minh khi cây cầu treo tại bản Xốp Mạt bị sập hoàn toàn trong trận lũ. Hơn 490 hộ dân tại các bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chăm Puông bị chia cắt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, từ ngày 1/9, địa phương đã xin mở bến đò tạm ngay tại bản Xốp Mạt với 2 thuyền hoạt động luân phiên, mỗi ngày chở từ 40 - 50 lượt người qua lại.

Tại xã Lượng Minh, bến đò tạm ngay tại bản Xốp Mạt với 2 thuyền hoạt động luân phiên. Ảnh Văn Hoà.

Quá trình người dân di chuyển bằng đò, xã thường xuyên cử lực lượng giám sát, nhắc nhở người dân mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời, trong điều kiện khẩn cấp. Phương án lâu dài vẫn phải có cầu cứng để người dân lưu thông.

Tin vui đối với người dân, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định bổ sung dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục hậu quả bão lũ.

Mỗi ngày chở từ 40 - 50 lượt người qua lại, trong đó có nhiều em nhỏ. Ảnh Văn Hoà.

Trước mắt, tỉnh sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn Trung ương để xây dựng lại 2 cây cầu tại bản Lau (xã Tương Dương) và cầu Xốp Mạt (xã Lượng Minh) trong thời gian sắp tới.

"Theo kế hoạch, bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ, cây cầu treo mới tại bản Xốp Mạt sẽ được khởi công trong tháng 11/2025 tới, mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương", Chủ tịch xã Lượng Minh thông tin.

