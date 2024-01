Gần 3.5 triệu lượt xem clip em bé đứng trong thùng hàng, rong ruổi cùng ông bố làm shipper

Your browser does not support the video tag.

(Gần 3 triệu lượt xem clip em bé cùng ba đi giao hàng. Nguồn: Page Tôi yêu Long Khánh)

Theo đoạn clip ghi lại, ông bố làm công việc shipper, công việc với bao sự vất vả khiến ông bố không có nhiều thời gian để chỉn chu vẻ bề ngoài. Có lẽ, do hoàn cảnh cuộc sống còn khó khăn, không thể gửi con gái nhỏ ở đâu được nên ông bố đành cho em đứng trên thùng đựng hàng hóa.

Khi 2 cha con dừng nghỉ ở ven đường, ông bố tranh thủ cho con gái uống nước. Khoảnh khắc 2 cha con cười nói vui vẻ giữa cuộc sống còn bao bộn bề bất ngờ lọt vào ống kính của người qua đường. Khoảnh khắc ấy tuy giản đơn nhưng lại đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên một diễn đàn, đoạn clip này hiện đã thu hút hơn 3.3 triệu lượt xem. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động xoay quanh đoạn clip này:

"Bố không giàu nhưng bố luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất"

"Hai ba con đáng yêu quá, xem mà sống mũi cay cay"

"Cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã luôn vì con mà nỗ lực và cố gắng"

"Thương em bé thật nhiều. Mai này lớn lên, em bé này nhất định sẽ hạnh phúc lắm đây vì có một người ba luôn nỗ lực hết lòng vì con cái của mình".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn