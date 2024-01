Shipper giao đơn hàng chứa ma túy trong túi trà, người gửi lãnh án tử hình

Chở thẳng túi hàng nghi có ma túy vào công an Mới đây anh T.N.T. (35 tuổi, tài xế Grab) được UBND phường 14, quận Bình Thạnh khen thưởng đột xuất vì kịp thời trình báo công an khi nghi đơn hàng vận chuyển có ma túy. Theo đó, tối 3-1, thông qua ứng dụng Grab, anh T. được yêu cầu nhận đơn hàng tại một địa chỉ trên đường Lê Quang Định, phường 14, giao tới một quán karaoke trên đường Quách Điêu, huyện Bình Chánh. Tại nơi nhận hàng, anh T. được một thanh niên đưa cho một túi ni lông bên trong có một quần short và một nón bảo hiểm. Nghi có ma túy trong túi ni lông, anh T. chở túi hàng đến trụ sở Công an phường 14 nhờ kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần short có một gói tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy. Từ tinh thần cảnh giác của anh T., Công an quận Bình Thạnh đã đưa Phạm Phú Đăng Khôi (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Dương Gia Huy (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về làm rõ. Làm việc với công an, Huy thừa nhận có đặt mua ma túy đá của Khôi và đặt xe ôm công nghệ đến nhà Khôi để lấy như trên.