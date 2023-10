Gần 3 năm, hơn 230 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2021 – 2023.



Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn nhận được quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt là sự đóng góp thầm lặng, rất trách nhiệm và hết sức ý nghĩa của các nhóm thiện nguyện, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc

Theo số liệu của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kết nối với 182 nhóm (hơn 5.300 thành viên) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Qua tổng hợp chưa đầy đủ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, các nhóm thiện nguyện và các cá nhân hảo tâm đã ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện với tổng giá trị trên 230 tỷ đồng.

Từ số tiền mà các tổ chức, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tích cực kêu gọi vận động được đã hỗ trợ xây dựng 14 cầu dân sinh, 32 trường học, điểm trường, nhà bán trú cho học sinh với hơn 100 phòng; đặc biệt trong năm 2023 đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà Đại Đoàn kết, trị 15 tỷ đồng; ngoài ra hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo cải thiện sinh kế, chữa bệnh, quà Tết, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh…

Hơn 180 tập thể, cá nhân, nhóm thiện nguyện tham dự chương trình gặp mặt, tri ân của MTTQ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023. Ảnh Điền Bắc

Phát biểu tại Lễ gặp mặt và tri ân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái hết sức cao quý của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ nhân dân Nghệ An trong thời gian qua. Hiện, Nghệ An vẫn còn hơn 66 nghìn 600 hộ nghèo, 20 nghìn 400 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ đồng bào, những người yếu thế, những người kém may mắn trong xã hội. Đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những hành động đẹp để hoạt động thiện nguyện ngày càng phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Cũng tại buổi Lễ, nhấn mạnh vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, hoạt động của các Nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cho dù là ai, ở đâu, lúc nào, cho dù với giá trị hỗ trợ lớn, hay nhỏ đều hết sức trân quý và vô cùng ý nghĩa.

“Chính những hoạt động này là những “sợi dây” vô cùng bền chặt, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, tương thân, tương ái để giúp những người nghèo, người có khó khăn, người yếu thế, tự tin vươn lên trong cuộc sống”, bà Sinh nhấn mạnh.

Trao đổi, giao lưu với đại diện các nhóm thiện nguyện trên địa bàn. Ảnh: Điền Bắc

Cũng theo bà Sinh, việc các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đối với người nghèo có nhiều điểm rất khác nhau như về tên gọi, ví trí công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, thế mạnh và lĩnh vực hỗ trợ…

Nhưng họ đều có sẵn trong mình 01 điểm chung rất lớn, đó là sự đồng cảm và chia sẻ, mà tất cả đều xuất phát từ “tiếng gọi của trái tim nhân ái”, từ tấm lòng nhân hậu và mang ý nghĩa hết sức nhân văn của cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện. Ảnh: Điền Bắc.

“Chính họ là những bông hoa bình dị, lan tỏa ngát hương tình thương trên quê hương Bác; họ đã góp phần sưởi ấm cho những mảnh đời khó khăn, tô thắm thêm truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta và lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia trong công đồng với mong muốn “Chia sẻ yêu thương, xoa dịu nỗi đau, gieo mầm niềm tin, ươm hạt hy vọng và gặt hái tương lai” cho các đối tượng yếu thế tự tin, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Công tác thiện nguyện là một phần trông công tác xoá đói giảm nghèo của tỉnh Nghệ An nhiều năm qua. Ảnh: Điền Bắc.

Dịp này, UBND tỉnh tặng đã trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng trao Bằng khen cho 34 tập thể và 59 cá nhân.

Trong 3 năm qua (từ 2021-2023) CLB Báo chí Nghệ An đã kêu gọi ủng hộ hơn 3 tỷ đồng cho các em vùng cao, những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trong toàn tỉnh. Ảnh: Điền Bắc

Các đại biểu nữ chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Điền Bắc

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn