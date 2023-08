Ford trở thành 'vua triệu hồi', tiếp tục gần 1 triệu xe bán tải lỗi phanh

Mới đây, hãng đang triệu hồi 870.000 chiếc F-150 tại Mỹ vì nguy cơ tính năng Auto Hold bất ngờ kích hoạt do lỗi hệ thống dây điện. Hãng ghi nhận 19 trường hợp gặp sự cố trên những chiếc F-150 đời 2021-2023, dẫn đến việc thu hồi trên quy mô lớn. Ở những xe bị ảnh hưởng, nhà sản xuất cho biết nguyên nhân tới từ sự cố về dây điện.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Ford tiến hành cuộc điều tra về vấn đề tiềm ẩn sau khi nhận được báo cáo về việc phanh tay bất ngờ hoạt động trên những chiếc F-150 đời 2021. Cho đến tháng 7 vừa qua, hãng sản xuất đã ghi nhận 918 yêu cầu bảo hành. Trong số này, 299 chủ sở hữu cho rằng phanh tay kích hoạt bất ngờ, 19 người trong số đó cho biết sự cố xảy ra khi phương tiện đang di chuyển.

Cho đến nay, hãng xe Mỹ xác nhận không có tai nạn hoặc thương tích nào được báo cáo liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình điều tra, nguyên nhân của lỗi kỹ thuật trên có thể đến từ việc hư hỏng ở bộ dây điện, bao gồm các mạch phanh đỗ điện phía sau, cùng các bộ phận khác.

Hơn 780.000 chiếc Ford F-150 bị triệu hồi vì lỗi tay phanh.

Ford cho biết lỗi này chỉ ảnh hưởng đến những chiếc F-150 sản xuất năm 2021-2023 trang bị một hệ thống ống xả. Ở dòng xe này, bó dây điện phía sau có thể tiếp xúc với vỏ trục sau, khiến nó bị cọ xát. Việc phải chịu lực ma sát liên tục có thể khiến lớp bọc chống mài mòn và lớp cách điện của mạch bị hỏng. Điều này khiến hệ thống dây đồng lộ ra ngoài, xảy ra hiện tượng nối đất, khiến phanh tay bất ngờ kích hoạt.

Để khắc phục vấn đề này, hãng có kế hoạch liên hệ với các chủ sở hữu từ tháng 9 sắp tới, yêu cầu họ mang xe của mình tới đại lý Ford hoặc Lincoln gần nhất để được kiểm tra.

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), trong 6 tháng đầu năm 2023, Ford là hãng giành danh hiệu “vua triệu hồi” tại Mỹ, dẫn đầu cả về số đợt triệu hồi và số lượng phương tiện liên quan. Tổng cộng, hãng đã ban hành 31 đợt thu hồi xe, nhiều gấp 5 lần so với Stellantis và gấp 13 lần so với BMW. Số lượng xe bị ảnh hưởng trong các đợt thu hồi của Ford lên tới 4,1 triệu xe.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vietq.vn